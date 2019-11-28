Главные разновидности люстр

Чем шире пространство комнаты и выше потолок в ней, тем больше должна быть люстра.

На данный момент времени необязательно устанавливать их в каждом помещении. Обычно подобные светильники монтируют в детской, кухне, гостиной и столовой. К преимуществам люстр можно отнести возможность регулирования высоты светильника, чтобы создать максимально комфортное освещение в комнате. Из недостатков выделяют только неэффективность их размещения на низких потолках. Что касается основных видов данных источников света, то их всего два: светодиодная люстра и хрустальная. Интересным решением будут зеленые люстры с особыми внешними и функциональными параметрами, поэтому с их помощью можно преобразовать интерьер, подчеркивая его основные стилистические и дизайнерские параметры.



По этой ссылке вы сможете отыскать каталог с продукцией светодиодного оборудования. Свет в комнатах помогает не падать духом. Поэтому выбор светильника для стола или же покупка люстры должна основываться на преимуществах вашего помещения. Учитывая насколько темное или же наоборот светлое помещение, вы сможете определить какого типа нужна будет люстра. Светодиодные люстры смогут не только украсить потолок комнаты, но и придать ей атмосферу тепла и уюта. Сейчас LED-светильники пользуется повышенным спросом, так как многие осознали, что кованные и деревянные люстры, которые «воруют» свет менее эффективны, чем светодиодные, способные отражать и приумножать лучи света.

Хрустальные люстры никогда не потеряют своей актуальности и всегда будут в моде. Однако их, как правило, устанавливают в помещениях, выполненных в классическом стиле. Они способны придать любой комнате атмосферу торжественности и сделать дизайн ее интерьера более величественным. Благодаря хрустальным кристалликам свет, проходя через них, преломляется и умножается, создавая эффект солнечных лучей. Из такой комнаты, порой, не хочется уходить. Однако стоят подобные светильники весьма дорого и подходят только для комнат с большой площадью.