Страховка отдыха в Азии

Многие страны Азии имеют с Россией безвизовый режим. Легкое оформление пакета документов делает азиатские страны привлекательными для российских путешественников. Медстраховка при пересечении границы не требуется, но приобрести ее нужно обязательно. Иначе даже легкое заболевание способно привести к огромному медицинскому счету. А опасностей для туристов в Азии немало: непривычная экзотическая кухня, совершенно другие погодные условия, местные насекомые, змеи, пауки – это может привести к различным заболеваниям ЖКТ, простудам, аллергическим реакциям, травмам.

Особой популярностью у россиян пользуется Тайланд. Экзотическая природа, великолепные огромные пляжи, недорогие отели позволяют круглогодичный отдых. Граждане России могут находиться здесь без визы 30 дней. Сомневаться, нужна ли страховка в Тайланд, не стоит, - каждый турист должен приобрести медицинский полис, чтобы избежать возможных неприятностей.

По законам РФ за границей нашим гражданам медицинскую помощь российские консульства и посольства не оказывают. Медицинские затраты покрываются либо страховкой, либо личными средствами пострадавшего или родственников. А квалифицированная медицинская помощь для иностранцев в Тайланде обходится очень дорого. Поэтому страховка просто необходима отдыхающим.

Как оформить медстраховку и что она даёт

Медицинский полис в странах Азии подобен медстраховкам любых других регионов. Наиболее простой способ – оформление онлайн. На сайте выбирается страна, указываются даты тура, год рождения туриста, контактные данные. Затем из предложенных вариантов страховки выбирается подходящий, производится его оплата. Полис приходит на указанную электронную почту. После получения документ необходимо распечатать.

Международное страхование предполагает такой пакет базовых услуг:

доставка больного или пострадавшего в клинику;

лечение больного амбулаторно;

госпитализация больного при угрозе жизни, дальнейшее стационарное лечение;

экстренная стоматологическая помощь;

досрочное возвращение заболевшего путешественника домой;

доставка на родину тел трагически погибших туристов.

Помимо страхования рисков, которые содержит стандартный международный пакет, туристы могут включить дополнительные опции. Это особенно касается тех россиян, которые любят активный и экстремальный отдых, например, яхтинг, дайвинг, авиационный спорт.

Что делать при наступлении страхового случая

Полис содержит всю важную информацию. Поэтому его распечатанная копия либо электронная версия должны быть всегда под рукой. При наступлении страхового случая нужно позвонить в страховую компанию по указанному в нем номеру. Если произошедшая ситуацию является страховым случаем, сотрудники компании расскажут о дальнейших действиях.