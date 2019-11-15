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Виды форсунок для полива
Системы полива бывают разные, так как изготавливаются производителями
различных стран. Специалисты разработали виды форсунок, которые подходят к
разным поливочным системам. Примером этому являются форсунки mp rotator.
Какие бывают форсункиРазличаются изделия, предназначенных для роторных и статических дождевателей. Часто для полива на расстояние от 15 до 30 метров используются роторы с форсунками. Как правило, они предлагаются в комплекте с форсунками mp rotator.
Такие форсунки выдают воду мощной струей. Отличаются расходом воды и нормами полива. Это связано с техническими характеристиками и назначением дождевателя.
Сектор полива можно регулировать простой отверткой, в специальном отверстии, которое располагается в верхней части форсунки. Выставлять радиус полива можно от 40° до 360°.
В комплект роторных форсунок mp rotator входят специальные сопла, при помощи которых можно осуществлять полив под низким углом. Распределение водной струи происходит равномерно даже в самые ветреные дни.
Сопла для статистических дождевателей подразделяются на несколько типов:
- ротационные, по-другому ротаторы;
- веерные или щелевые;
- баблеры, которые позволяют осуществлять прикорневой полив.
Если участок земли имеет всего 3 сотки. То лучшим вариантом станет использование веерного сопла. Стоимость конструкций не велика, а производительности для полива вполне хватает.
Ротационные форсунки mp rotator многоструйные являются самыми удобными, экономичными и производительными конструкциями. Именно, посредством использования таких изделий полив осуществляется многоструйно, так как форсунка вращается вокруг своей оси в вертикальном положении.
Многоструйные ротационные форсунки по сравнению с другими представителями не только экономно расходуют воду, но и могут служить не один десяток лет.
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