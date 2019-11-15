Виды форсунок для полива

Системы полива бывают разные, так как изготавливаются производителями различных стран. Специалисты разработали виды форсунок, которые подходят к разным поливочным системам. Примером этому являются форсунки mp rotator.



Какие бывают форсунки

mp rotator

mp rotator

ротационные, по-другому ротаторы;

веерные или щелевые;

баблеры, которые позволяют осуществлять прикорневой полив.

mp rotator

Многоструйные ротационные форсунки по сравнению с другими представителями не только экономно расходуют воду, но и могут служить не один десяток лет.

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Различаются изделия, предназначенных для роторных и статических дождевателей. Часто для полива на расстояние от 15 до 30 метров используются роторы с форсунками. Как правило, они предлагаются в комплекте с форсункамиТакие форсунки выдают воду мощной струей. Отличаются расходом воды и нормами полива. Это связано с техническими характеристиками и назначением дождевателя.Сектор полива можно регулировать простой отверткой, в специальном отверстии, которое располагается в верхней части форсунки. Выставлять радиус полива можно от 40° до 360°.В комплект роторных форсуноквходят специальные сопла, при помощи которых можно осуществлять полив под низким углом. Распределение водной струи происходит равномерно даже в самые ветреные дни.Сопла для статистических дождевателей подразделяются на несколько типов:Первые два варианта по радиусу и сектору полива. Различия данных типов основываются перемещении струи. В статистических форсунках струя не перемещается по сектору. Струя веерных сопел, отличается от статистических, длиной струи и перемещением форсунки по заданному сектору, чем он и напоминает роторные дождеватели.Если участок земли имеет всего 3 сотки. То лучшим вариантом станет использование веерного сопла. Стоимость конструкций не велика, а производительности для полива вполне хватает.Ротационные форсункимногоструйные являются самыми удобными, экономичными и производительными конструкциями. Именно, посредством использования таких изделий полив осуществляется многоструйно, так как форсунка вращается вокруг своей оси в вертикальном положении.