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Виды дизель-генераторов
Дизельные генераторы представляют собой устройство, которое необходимо при неустойчивой подаче электроэнергии. Они могут использоваться, как в качестве основного, так и альтернативного источника питания.
Купить дизель генератор 100 кВт можно в трех вариантах в зависимости от типа запуска:
- с автоматическим запуском;
- устройства с ручным управлением;
- агрегаты с электростартером.
Кроме этого, данный тип генератора классифицируется по конструктивным особенностям:
- дизельные генераторы контейнерного типа. Они предназначаются для использования в суровых климатических регионах;
- дизельные генераторы в кожухе устанавливаются на открытом пространстве. Скорее, данный агрегат нужно назвать дизельной генераторной установкой;
- стационарные дизель-генераторы так же устанавливаются на отдельное несущее основание на уличном пространстве.
При выборе дизель-генераторы следует обращать внимание на такие технические характеристики:
- резервную мощность;
- размеры и вес агрегата;
- способ управления;
- расход топлива при полной мощности;
- время работы устройства;
- шумность дизель-генератора;
- стоимость;
- конкретные цели использования.