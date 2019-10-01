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Виды дизель-генераторов

Вчера, 10:55 Это интересно
Виды дизель-генераторов

Дизельные генераторы представляют собой устройство, которое необходимо при неустойчивой подаче электроэнергии. Они могут использоваться, как в качестве основного, так и альтернативного источника питания.

Купить дизель генератор 100 кВт можно в трех вариантах в зависимости от типа запуска:

  • с автоматическим запуском;
  • устройства с ручным управлением;
  • агрегаты с электростартером.
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Кроме этого, данный тип генератора классифицируется по конструктивным особенностям:

  • дизельные генераторы контейнерного типа. Они предназначаются для использования в суровых климатических регионах;
  • дизельные генераторы в кожухе устанавливаются на открытом пространстве. Скорее, данный агрегат нужно назвать дизельной генераторной установкой;
  • стационарные дизель-генераторы так же устанавливаются на отдельное несущее основание на уличном пространстве.
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При выборе дизель-генераторы следует обращать внимание на такие технические характеристики:

  • резервную мощность;
  • размеры и вес агрегата;
  • способ управления;
  • расход топлива при полной мощности;
  • время работы устройства;
  • шумность дизель-генератора;
  • стоимость;
  • конкретные цели использования.
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