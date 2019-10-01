Виды дизель-генераторов

Дизельные генераторы представляют собой устройство, которое необходимо при неустойчивой подаче электроэнергии. Они могут использоваться, как в качестве основного, так и альтернативного источника питания.

Купить дизель генератор 100 кВт можно в трех вариантах в зависимости от типа запуска:

с автоматическим запуском;

устройства с ручным управлением;

агрегаты с электростартером.

Кроме этого, данный тип генератора классифицируется по конструктивным особенностям:

дизельные генераторы контейнерного типа. Они предназначаются для использования в суровых климатических регионах;

дизельные генераторы в кожухе устанавливаются на открытом пространстве. Скорее, данный агрегат нужно назвать дизельной генераторной установкой;

стационарные дизель-генераторы так же устанавливаются на отдельное несущее основание на уличном пространстве.

При выборе дизель-генераторы следует обращать внимание на такие технические характеристики: