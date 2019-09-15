Как просто обновить помещение

Часто случается так, что хочет изменить интерьер в комнате. Однако денежных средств больших нет для ремонта, а если и есть, то проводить ремонтные мероприятия, не очень хочется.

Чтобы обновить помещение не обязательно затевать масштабные работы. Можно посетить сайт www.dress-code.com.ua , а можно просто подумать и воплотить собственные идеи.

Перед тем, как что-то изменить, следует провести генеральную уборку. Выбросить те вещи и предметы, которые уже перестали быть актуальными.

1.Можно передвигать предметы мебели. Если следовать советам специалистов, то в доме нужно передвигать 27 предметов в течение года. Это улучшает ауру и качество жизни.

2.Хорошим вариантом станет преображение окон. Сделать это можно посредством новых штор или вместо занавесок приобрести жалюзи. На подоконниках можно обустроить цветы или красивые аксессуары.

3.Обновить стены можно не только посредством замены обоев. Достаточно интересно будет их оформление картинами, изображениями или фотографиями.

4.Новая мебель поможет украсить интерьер и придать ему свежие оттенки. Однако лучшим вариантом станет преобразить старые предметы мебели. Например, поменять обивку у дивана и кресел.

Идеи много, главное, чтобы присутствовал творческий талант, который и позволит обновить помещение.