Кто такой Максим Поляков

Украина является одной из стран, в которой есть достойные, умные, уникальные люди. Они готовы помогать развитию страны в разных направлениях.

Среди них есть современный, молодой бизнесмен, который с детства старался проявить себя в общественной деятельности. Им является Максим Поляков. Интересные факты о нем и его деятельности можно прочитать на сайте https://kh-news.net/press-relizy/item/16033-maks-polyakov-prizyvaet-molodezh-ne-migrirovat-za-luchshej-zhiznyu.html .

Родился Максим в Запорожье в семье инженеров. Уже в школе проявлял способности к биологии. Был участников многих конкурсов, в том числе и международных.

Биология, как любимая наука, толкнула молодого человека на поступление в Запорожский Государственный медицинский университет. Однако после его окончания, Максим решил искать свой путь в другом направлении.

Он начинает заниматьсяIT технологиями и космическими разработками. В результате этого, Максим Поляков в 2015 году создает компанию EOS DATA Analytics. Одновременно открывает сеть офисов и в Украине, и в Америке.

Сегодня молодой бизнесмен помогает молодым украинцам, не только ученым, но и простым гражданам. Участвует в благотворительных мероприятиях.