Что лучше: квартира в «новостройке» или «вторичка»

Люди годами собирают денежные средства на приобретение жилья. Каждый желает иметь свою отдельную квартиру. И перед любым человеком встает вопрос, что лучше покупать квартиру в «новостройке» или на рынке вторичного жилья.

Безусловно, новая квартира – это всегда хороший вариант, если купить ее на сайте granelle.ru/locations/квартиры в подмосковье/, однако, для полного понимание, что лучше, следует рассмотреть два варианта приобретения.

Что такое «новостройка»

Новая квартира или «новостройка» - это то, помещение, которое никогда не эксплуатировалось, и не было ни на кого оформлено. Сегодня можно приобрести такое жилье даже на этапе строительства.

Что такое квартира вторичного рынка

Уже, судя по названию, вторичное жилье – это то жилье, которое уже является в собственности физического или юридического лица.

В принципе, новостройка может быть то же вторичным жильем, если она приобретена человеком, но в ней ни кто и никогда не проживал. Однако никакой истории она не имеет. В связи с этим, точного значения данных понятий, трудно определить.

Сравнение обоих вариантов квартир

Советовать, какую лучше квартиру приобрести – это занятие, не совсем подходящее, так как преимуществ у обоих вариантов между собой, практически, нет.

Выбор будет зависеть от ситуаций и условий. Чтобы в этом лучше разобраться, то нужно ознакомиться с некоторыми критериями.

·Стоимость. Если приобретать квартиру на стадии строительства, то ее стоимость обойдется в разы дешевле, по сравнению с жилье вторичного рынка.

·Если новую квартиру покупать, то нужно ждать определенное время. В квартиру вторичного рынка можно въехать сразу, проживать и делать ремонтные работы, если таковые понадобятся.

·Квартиры в новостройках, как правило, предлагаются в черновом варианте. Из этого следует, что придется вкладывать немалые денежные средства на ремонт. В то время как «вторички» предлагаются уже с ремонтом.

·Вторичный рынок жилья предлагает большой выбор квартир, по сравнению с новостройками.

·Вторичное жилье порой, таит в себе опасности, так как могут быть владельцами и третьи лица, новостройка – чистое жилье, которое не представляет никаких рисков.

Что касается способов приобретения, то, что вторички, что новостройки можно приобретать, как за наличные деньги, таки купить их в ипотеку.