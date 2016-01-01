Бюджетный ресивер Триколор

Внушительное число клиентов Триколор (более 12 миллионов) свидетельствует о росте популярности спутникового телевидения.

Комплекты оборудования предпочитают приобретать у провайдера или партнеров. Недорого обойдется бюджетный вариант ресивера Триколор , позволяющий сэкономить не в ущерб качеству.

Потенциал спутникового вещания

Программа перехода эфирного вещания на цифру завершается в этом году. Аналог уходит в прошлое и увидеть популярные каналы можно с помощью двух мультиплексов. Список пока включает от 20 до 30 каналов и постепенно будет расширяться. Придется вкладывать собственные средства в приобретение оборудования. Понадобится дециметровая комнатная или уличная антенна, если человек проживает не в мегаполисе. Необходимо подобрать цифровую приставку с поддержкой утвержденного стандарта.

Спутниковое телевидения доступно в любом месте после установки оборудования. Триколор собрала до 200 лучших теле-и радиоканалов в одном пакете. Почти 40 транслируются в высоком разрешении и сверхчетком изображении. Картинку дополнит объемная звуковая дорожка. Приобретение комплекта избавляет от необходимости искать ресивер. Нужный комплект подберут в офисе провайдера, дилерском центре или торговой сети, сотрудничающей с Триколор. Покупку проводят дистанционно через интернет-магазин оператора.

Небольшая тарелка (55 сантиметров) дополнена конвертером, кронштейном и монтажной планкой. Отдельно подбирается кабель соответствующего диаметра. Появилась возможность не переплачивать за ресивер, относящийся к разряду бюджетных. Долголетнее сотрудничество с одной компанией позволило снизить стоимость и усовершенствовать другую популярную модель GS В520.

Характеристики ресивера

Модифицированный вариант GS В522 выглядит привлекательно, поскольку чувствуется работа дизайнера. Это отражается на внешнем виде и интерфейсе. Улучшены технические характеристики:

управляемость перестала вызывать нарекания, команды с пульта проходят без замедления;

обеспечена поддержка стандартов высокой частности для просмотра на экране с разрешением до 1080 пикселей;

использование смарт-карты необязательно, особенно если тюнер выступает в качестве клиента;

графический интерфейс подвергается корректировке и адаптируется под владельца;

геймеры и киноманы сумеют воспользоваться встроенными приложениями;

работает таймер и есть опция телегида;

отдельно подбираются дополнительные расширения, скачать программное обновление можно на сайте или с помощью съемного носителя;

функция зеркального стриминга обеспечит просмотр на смартфоне или планшете;

востребованы телетекст и субтитры.

Базовый процессор дополняет сопроцессор, благоприятно отразившийся на увеличении скорости и безопасности во время приема и передачи. Необходимые разъемы нужны для подсоединения компьютера, домашнего кинотеатра, телеприемника и флешки. Стоимость недорого ресивера варьируется в районе 6000 рублей. Это довольно выгодно, учитывая неплохой расширенный функционал приставки.