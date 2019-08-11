Тур из Израиля в Рим

В древности Рим называли Caput Mundi – столицей мира. Ежегодно Вечный город посещают более 12 миллионов туристов.

Этот мегаполис переполнен уникальной историей, шедеврами искусства и потрясающей кухней. Даже опытные туристы теряются от изобилия его достопримечательностей. Рим хаотичен и непредсказуем, но этот хаос очаровывает с первой минуты. В Риме насчитывается свыше 900 церквей, более 280 фонтанов и бесчисленное количество кафе и ресторанов. Экскурсионный тур в Рим познакомит вас со знаменитым Колизеем – крупнейшим амфитеатром, где на потеху древних римлян погибли более 500 тысяч человек и 400 тысяч диких животных.

Вы увидите воочию Пантеон – храм всех римских богов с самым крупным куполом античности. Вы побываете возле знаменитого фонтана Треви, куда туристы ежедневно бросают монет на сумму 3000 евро – традиция, восходящая к эпохе Ренессанса. Туры с Elife Tours включают посещение Римского форума, где сохранились руины древнейшего супермаркета в истории человечества, построенного императором Траяном в 107 году. Также вы побываете в Ватикане с его баснословным культурным богатством. Именно там находится Сикстинская капелла, возведенная по образцу Храма Соломона в Иерусалиме.

Рим построен более 2700 лет назад на семи холмах: Палатин, Капитолий, Квиринал, Авентин, Виминал, Эсквилин и Целий. Его богатая история удивительным образом вплетена в сложный ландшафт. Именно поэтому сами римляне предпочитают передвигаться на компактных и скоростных мопедах. Дополнительная экскурсия по Риму на скутерах Vespa – это ни с чем несравнимое удовольствие! Однако лучший способ исследовать Рим дает прогулка. Прогуляйтесь по историческому центру Centro Storico, который включает Ghetto – античный еврейский квартал и две самые прекрасные площади города: Кампо-деи-Фиори – средневековый цветочный рынок и Пьяцца Навона, расположенная на месте античного стадиона.

Путешествуя по Риму нельзя не заметить обилие кошек. Они буквально повсюду! И это не случайно. В средние века Вечный город страдал от эпидемии чумы. И тогда на помощь римлянам пришли усатые питомцы, охотившиеся на крыс – переносчиков болезни. В благодарность совет Рима объявил кошек свободными жителями города, а площадь Площадь Торре-Арджентина

- их официальным заповедником! Кстати, именно на этой площади, в вестибюле театра Помпея, где заседал Сенат, был убит Юлий Цезарь более 2000 лет назад.

Если вы предпочитаете велопрогулки, обязательно прокатайтесь по античной дороге Via Appia, расположенный среди множества живописных руин акведуков, храмов и знаменитых римских бань. Любите вкусно поесть? Тогда римский район Трастевере создан для Вас. Этот небольшой квартал славится ресторанами, где подают лучшую в мире пиццу, восхитительное мороженое, аутентичные римские пирожные, роскошные блюда из даров моря и эксклюзивные вина от домашних тосканских виноделен. Отправляйтесь в тур из Израиля в Италию вместе с Elife Tours и вы гарантированно проведете незабываемый отдых под сенью Вечного города.