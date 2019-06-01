Как подключить Интернет?

Несмотря на то, что за последние несколько десятилетий человечество серьезно продвинулось в вопросах подключения Интернета, и охват этой услугой как многоэтажной застройки, так и частного сектора, достаточно широк, этот вопрос все еще существует. Особенно это касается сел и поселков, где покрытие базовых станций операторов всех мастей оставляет желать лучшего.



Сложности с покрытием влекут за собой сложности с доступом к Интернету, так как "плохой” Интернет никому не хочется, а "хороший”, увы, подключить невозможно. В данном случае "плохой” определяется как тот, который не может обеспечить достаточную скорость передачи информации. Когда нельзя отправить файл по электронной почте, позвонить по Skype или Viber, посмотреть фильм или скачать последние музыкальные новинки. Об играх онлайн даже речи быть не может в такой ситуации.



Как правило, все эти неприятности подстерегают тех, кто по каким-то причинам не может провести у себя в доме или квартире кабельный Интернет. Почему-то многие именно в кабеле или его отсутствии видят предел своих возможностей. На самом же деле, существует не менее эффективный способ получить доступ к высокоскоростному интернету: беспроводное подключение. И, кстати, там, где наблюдаются сложности с покрытием, уже давно прибегают именно к такому варианту - как основному или резервному.



Кто эти люди? Владельцы крупных офисов, для которых важна каждая минута в Интернете; фрилансеры, которые зарабатывают в Интернете; дачники, которые организуют систему видеонаблюдения на своем участке. Все они уже давно провели беспроводной Интернет и наслаждаются жизнью.





Что необходимо для того, чтобы провести беспроводной Интернет?

Те, кто пока еще остается у ворот цивилизации и лишь скромно заглядывают в щелку, не решаясь признаться в том, что тоже хотели бы начать пользоваться Сетью, чаще всего, просто не знают с чего начать, чтобы, наконец, подключить Интернет. Поэтому мы попробуем набросать для таких пользователей примерную схему - как необходимо действовать.

Итак, для начала неплохо бы узнать, что у Вас с покрытием. То есть, на каком расстоянии находится дом, который вы хотите подключить к Интернету, от базовых станций (БС) операторов. Это даст примерную картину грядущих расходов. Если располагаетесь на приличном расстоянии от БС, то Вам не обойтись без усиливающих устройств, таких как антенны и репитеры. С их помощью можно полностью устранить территориальный фактор, который препятствует получению высокоскоростного Интернета. А так же - можно нивелировать возможные технические особенности помещения, которые также влияют на уровень прохождения сигнала. Это могут быть толстые бетонные перекрытия, наличие лесного массива вокруг дома или просто Ваш дом находится в глубине застройки, то есть, в окружении различных зданий.

Как подобрать оборудование для Интернета?

После того, как выяснен этот, главный, нюанс, можно приступать к выбору 4G 3G модема или роутера. Разумеется, обратившись к специалистам, Вы сможете сразу все правильно подобрать. Однако, чтобы это сделать, Вам будет необходимо ответить на несколько вопросов, а к этим ответам лучше подготовиться заранее. Например, продумать, для каких целей вам необходим Интернет, и какие задачи вы планируете решать с его помощью. Этим будет определена интенсивность пользования и, соответственно, в результате, будет подобран роутер или модем соответствующей мощности, которая определяется возможностями по скорости работы и автономности (емкость аккумулятора, если мы говорим о портативном роутере).

Подобрав тот или иной комплект оборудования, Вы всегда сможете взять его на тестирование. То есть, попробовать, как все работает, и только потом уже, если все устроит, приобретаете оборудование. Это позволит избежать затрат финансовых и впоследствии - временных. Ведь, если что-то не так, Вы с легкостью сможете произвести замену или выбрать совершенно иное сочетание в комплекте.