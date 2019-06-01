Причины неисправностей свечей зажигания

Часто у владельцев автомобилей, машина не заводится. Причин этому может быть множество. Одной из них могут быть, выработавшие свой ресурс свечи автомобильные.

Что такое свечи зажигания

Самый простой вариант изделий представляет собой устройство с двумя электродами. Материалом изготовления изделий является жаропрочный материал. Существуют свечи с несколькими электродами, которые называются многократными.

Данные изделия во много раз долговечней, так как если один электрод подвергся прогоранию, то на другом все равно появляется искра.

Функцией свечей зажигания является воспламенение топливной жидкости посредством искры, в камере сгорания двигателей. Электроразряд создает воспламенение смеси между электродами свечи.

Как определить неисправности свечи

Неисправность свечи можно определить по внешнему виду устройства. Если на корпусе изделия есть механические повреждения, форма электродов изменена или шайба для уплотнения подверглась деформации.

Если на свече образовался черный нагар, то значит, переизбыток топливной смеси. Она сгорает не полностью. Образует много копоти, а свеча работает в неполную силу.

Когда свеча перегревается, то ее внешний вид становится стеклообразным. В случае если на изделие скапливается масляный осадок, значит, есть вероятность просачивания смазочного материала посредством масляных колпачков.

Другие показатели неисправности свечи

Дополнительными факторами неисправности устройства могут являться:

несоответствующее качество топлива;

увеличенная компрессия;

климатические условия региона, где используется авто;

повышенная влажность.

Многие водители часто жалуются на некачественный пуск двигателя, когда он остыл. Причиной этому является скопления конденсата на не прогретых устройствах.

При переизбытке топливной смеси, свечи подвергаются заливу, что так же сказывается на пуске двигателя. Автомобиль может совсем не завестись при таком положении. Многие стараются просушить свечи, чтобы исправить эту ошибку. Однако лучшим вариантом при любых неисправностях будет замена свечей.