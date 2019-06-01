Особенности столешниц из искусственного камня

Столешница является неотъемлемой составляющей любого кухонного гарнитура. На ней готовится и разделывается пища, именно поэтому она должна обладать определёнными характеристиками. Чаще всего столешница уже встроена в мебель, но её можно приобрести и отдельно.

Качественная столешница не впитывает неприятные запахи, не подвергается негативному воздействию влаги, устойчива к высоким температурам, механическим повреждениям, химическим веществам. Всеми перечисленными особенностями обладает столешница из искусственного камня.

Характеристики изделия

Столешница из натурального камня стоит дорого, а вот искусственный материал намного дешевле, но не уступает природному материалу по качеству. На данный момент существует два типа искусственного материала:

из кварцита;

на основе акрила.

Здесь нужно учитывать, что каждый из этих материалов имеет свои особенности. В первом случае в качестве основы используют кварцевую или минеральную крошку. Чтобы придать изделию определённый оттенок, используют специальные пигменты, а связующими компонентами являются полимеры. Данная композиция образует прочный и долговечный материал, устойчивый к различным воздействиям.

Что касается материала на основе акрила, то в данном материале акрил используется как в качестве связующего элемента. Такие изделия имеют более низкую стоимость. Внешне они такие же привлекательные, но они менее устойчивы к температурным перепадам, на них быстро появляются царапины и сколы.

Столешницы из искусственного камня обладают следующими преимуществами: