Преимущества ритуальных плит

Потеря родного человека - это не только личная трагедия, но и большое количество проблем. Даже после смерти родные желают предоставить человеку только лучшее: они заказывают красивый памятник, хорошее место на кладбище, организуют достойные поминки.

Однако, всегда надо помнить: надгробие - это массивное сооружение, для которого необходимо надёжное основание. А долгий срок будет непосредственно зависеть от его качества. Памятник – это,образно говоря, дом, где хранятся воспоминания о близком человеке. И каждому жилищу нужен фундамент.

Многие современные потребители жалуются, что мастера гарантируют высокую надёжность в течение многих лет, после обустройства памятника, однако, спустя года два конструкция движется или падает полностью и разрушается. Как же быть в таком случае?

Эти проблемы с надгробными памятниками немало актуальны в последние годы. Это непосредственно связано с тем, что во время установки не было организовано прочной основы. Ритуальные плиты: лучшее решение этой проблемы, но, увы, многие люди не знают об этом. Таким образом, если надгробие изначально было плохо установлено, плиты быстро исправят ситуацию.

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Технология создания и сборки плит появилась сравнительно недавно, однако в настоящее время мы можем сказать с уверенностью: это лучшее решение, которое приносит преимущества во всех аспектах. Среди наиболее очевидных преимуществ стоит отметить следующие:

• долгий срок. Эти структуры используются на протяжении десятилетий.

• Высокая надёжность. Изготовление по современным технологиям, в которых используется высококачественный бетон.

• Отсутствие застоя воды, благодаря тщательно продуманной структуре.

• Нет травы и сорняков, которые нередко прорастают даже в промежутках между тротуарной плиткой. Под ритуальной плитой размещен геотекстиль, который предотвращает прорастание сорняков.

• Плиты фиксируют надгробие с каждой стороны, что исключает оседание, наклон и последующее разрушение.

• Возможность перемещать плиты. Например, если там же требуется другое захоронение, то просто отодвиньте их и верните на участок. Старые плиты могут быть дополнены другими, если будет добавлено другое захоронение.

• Быстрая установка: занимает несколько часов, при правильном выполнении.