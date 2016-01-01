Как выбрать надувную лодку правильно

Надувные лодки Барк изготавливаются из ПВХ-тканей. В производстве участвуют известные отечественные и зарубежные производители, заслужившие безупречную репутацию на рынке. Изделия относятся к классу резиновых вспомогательных судов малого размера.

Классификация и преимущества лодок ПВХ

Лодки BARK бывают нескольких модификаций: гребные с реечным настилом и без него, моторные с реечным настилом и килевые с жестким дном. Каждый вид подразделяется по габаритам, вместительности и наличию дополнительных элементов, входящих в комплект.

Преимущества

Модели BARK пользуются большим спросом у населения, так обладают рядом достоинств. Производятся они с помощью склеивания швов методом термосварки, что наделяет их высокой прочностью. Изготовление ручным способом способствует снижению цены и значительному повышению качества за счет строгого контроля каждой выпущенной единицы товара.

Ткань с матовым покрытием не теряет эластичности весь период эксплуатации и служит мощным защитным барьером от загрязнений. ПВХ-материал держит первозданную форму долгие годы. Немаловажным считается легкость изделий, которая способствует комфортабельной переноске. Для хранения не нужна дополнительная площадь, также лодки не требуют особых усилий и навыков по уходу. Деление бортов на секции наделяет лодку непотопляемостью. Даже если одна из камер повредится, общая конструкция останется на плаву, и человек без проблем доберется до берега. Купить резиновую лодку - значит думать о безопасности на воде.

Советы по выбору

Перед покупкой лодки ПВХ нужно определиться с характером ее дальнейшей эксплуатации:

прогулки по воде с веслами;

рыбалка в тихой местности;

рыбалка около берега крупных морей или рек;

активный отдых, например, дайвинг;

рыбалка на лодке с электрическим мотором.

Для развлекательных целей можно подбирать модели с яркими цветами, а для ловли рыбы – с нейтральными оттенками. При выборе осмотрите лодку в надутом состоянии. Обходите стороной товары с потертостями, перегибами и другими дефектами. Особое внимание нужно уделить склейке стыков и креплению транца. Качественная надувная лодка, как правило, обладает заводским клеймом на всех деталях.

Как использовать?

Подготовку к применению лодки нужно проводить в просторном помещении на чистой поверхности без наличия колющих элементов, способных повредить материал. Первоначально, нужно собрать элементы настила и закрепить с помощью специальных петель. Далее необходимо установить в рабочее положение воздушный клапан. Устраните защитные пробки и проверните выступающий элемент до упора.

Накачайте борта до половины и оборудуйте лодку сидениями. Далее можно продолжить работу с насосом. Оптимальный уровень накачивания означает, что при нажатии материал не вдавливается, а сидения прочно крепятся в пазах.

Основные правила хранения

Надувная лодка неприхотлива в уходе и удобна в эксплуатации. Важно: хранить лодку нужно в месте, недоступном для грызунов и источника прямых солнечных лучей. Для перевозки можно использовать обыкновенный рюкзак или большую сумку. Как правило, изделия не превышают 25 кг.

Перед уборкой на хранение тщательно промойте изделие. Выпустите воздух, оставив лодку в слегка надутом состоянии во избежание образований потертостей и складок во время хранения. Баллоны расправьте и сложите. Конус кормы следует укладывать на транец, выступающие элементы нужно поправить. Далее осталось убрать конструкцию вместе с остальной комплектацией в сумку.

Лодки линейки BARK являются самым надежным вариантом в доступном ценовом сегменте. Эластичный и высококачественный материал с особой прочностью позволяет эксплуатировать изделие довольно долгий промежуток времени.