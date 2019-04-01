Преимущества и недостатки натяжных потолков

Натяжные конструкции пользуются большой популярностью. Это отличный способ максимально быстро создать привлекательный и современный потолок, который имеет белоснежное ровное или цветное покрытие.

Плюсы и минусы натяжных конструкций

Натяжные потолкиобладают следующими положительными характеристиками:

Не нужно долго готовиться к отделочным работам, при этом монтаж проводится без пыли грязи.

Специалисты могут установить натяжную конструкцию буквально за несколько часов.

Полиэтиленовая плёнка легко растягивается и стягивается, если соседи сверху затопят квартиру, вода скопится внутри плёнки. Нужно просто отключить свет, и через отверстие под светильник слить воду. Плёнка снова примет своё прежнее состояние, и внешний вид потолка не изменится.

Стоимость подобной конструкции не высокая. Можно выбрать как матовый, так и глянцевый потолок. При этом можно создать многоуровневый потолок. Натяжная конструкция может быть цветной, с различными принтами и узорами.

Потолок долговечный, ровный, привлекательный, не желтеет и не темнеет.

Конечно, у натяжной конструкции есть и свои недостатки. Например, в случае возгорания конструкция мгновенно вспыхнет и расплавится. В случае повреждения острым предметом потолок будет испорчен. Кроме этого, нужно помнить о том, что плёнка не является самым экологически безопасным материалом.