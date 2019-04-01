Покупка мобильного телефона: что важно знать

Покупка смартфона в интернете (например, Samsung Galaxy S10) требует более серьёзного внимания к этому процессу, поскольку малейшая ошибка может привести к потере времени и нервов. Основным условием успешной покупки гаджетов может стать выбор наиболее надёжного онлайн-магазина, который имеет контактную информацию и подробные характеристики всех товаров на своем сайте. Вы по телефону, чтобы ответить на все ваши вопросы, связанные с платежом, доставкой или описанием устройств.

На момент покупки желаемой модели смартфона - например, Samsung Galaxy S10, узнайте условия гарантийного обязательства, срок полезного использования товара, условия обслуживания и прочие. Если нет чёткого определения гарантийного срока на товар, то в соответствии с установленным законодательством, он действует на протяжении полугода, после приобретения смартфона.

При выборе, убедитесь, что дата продажи записана в техническом паспорте гаджета, а также - в наличии печати и подписи.

Проверьте комплект, который включает в себя сам девайс, аккумулятор, зарядное устройство и подробную инструкцию. Смартфон Samsung Galaxy S10 всегда должен быть покрыт прозрачной плёнкой, оберегающей его от повреждений. Иногда телефон также может быть оснащен кабелем, который соединяет его с ПК, ПО, запасной батареей или картой памяти.

Однако никто не застрахован от покупки некачественных товаров. Но данная проблема вполне решаема. Если гарантия на поврежденные товары не истекла, то вы вправе попросить продавца отремонтировать все дефекты гаджета Samsung Galaxy S10 в сервисном центре бесплатно. Вы также можете потребовать возмещения затрат, предусмотренных на ремонт устройства. В таком случае надо будет предъявить квитанцию об оплате. Ремонт смартфона должен быть сделан в течение двух недель. Кроме того, вы можете и заменить некачественный гаджет.

Но, если вы обратитесь в проверенные интерне-магазины, то никаких проблем с покупкой Samsung Galaxy S10 у вас не будет. Вы можете почитать отзывы в интернете о наиболее надёжных торговых платформах в Украине - по ценам, качеству, оперативности доставки и прочим критериям.