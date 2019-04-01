Кровельные материалы: характеристики

Крыша является одним из самых значимых элементом любого строения. Она предназначена для защиты здания от неблагоприятного воздействия осадков и сохранения тепла внутри. Ещё с древности люди научились покрывать крышу различными природными материалами. С развитием промышленности было произведено немалое количество новых веществ, ставших основой современных кровель.

Такой материал, как ондулин, изготовлен из целлюлозы. В процессе производства это сырьё прессуют, придают соответствующую волнистую форму и нагревают до 120 С. После того, как материал полностью высохнет, получается лист, внешне схожий с шифером, но с абсолютно иными свойствами. Он пропитан полимерами, битумом и окрашен в соответствующие цвета. Ондулин, купить который можно в интернет-магазине занимающий 1 место в рейтинге строительного рынка Ростовской области, является экологически безопасным. Это очень лёгкий материал, что устраняет необходимость в массивных стропилах.

Благодаря гибкости, данные листы могут использоваться на кровлях, любой сложности. Для их установки используется сплошная коробка, и листы прибивают в самой высокой части волны. С установкой можно справиться и самостоятельно - что позволит сэкономить на мастерах. Из недостатков необходимо указать определённую хрупкость. Ненадлежащая установка может повредить ондулин в дальнейшем.

Эксперты не рекомендуют использовать ондулин в дошкольных и образовательных учреждениях.

Основные свойства гибкой кровли заключаются в её мягкости, способности сгибаться под любым углом.

Гибкая черепица - это стеклохолстовый материал для кровли, пропитанный битумом и обсыпанный базальтовой крошкой. Он может иметь форму нескольких геометрических фигур. Бывает в разных цветах. На крыше мягкую плитку устанавливают на обрешётке, со специальным клеем и гвоздями.

Мягкие плитки для кровли прослужат в течение многих десятилетий, без видимых изменений. Преимущества её включают следующие:

привлекательный внешний вид;

не подвержена ржавчине и конденсации;

гибкость;

разумная цена и прочее.

Некоторые незначительные недостатки включают хрупкость, запахи в жарком климате и повышенную воспламеняемость.