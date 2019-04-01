Светодиодные лампы: мифы и реальность в обзоре е27.ua

На сегодняшний день светодиодные источники света являются одними из самых популярных и востребованных. Их рекомендуют использовать как в домашних интерьерах, так и для подсветки экстерьеров, промышленных помещений, общественных заведений. Но многие до сих пор не переходят на этот тип освещения в силу предубеждений и разнообразных мифов. В этой статье мы рассмотрим популярные заблуждения, касаемые диодных источников света и попытаемся их развеять.

Светодиодные лампы очень дорогие

Да, действительно, диодные источники света стоят дороже, чем традиционные лампы накаливания, люминесцентные, энергосберегающие и другие, но при этом срок эксплуатации диодных ламп в разы превышает период работы всех остальных моделей. Все дело в том, что диоды отличаются высокой эффективностью. 90% потребляемой электроэнергии трансформируется в световую, в то время как у ламп накаливания этот коэффициент равен всего лишь 25%.

Светодиодные лампы светят слишком ярко и не комфортно

Диодные лампы выпускаются с различной цветовой температурой. Холодный белый свет действительно не самый комфортный выбор для гостиной или спальни, но при этом такой вариант отлично подходит для подсветки рабочего места. А для освещения интерьера можно выбрать модели с теплым белым светом или же нейтральным.

Диодные технологии небезопасны для здоровья

При создании лед ламп используются инновационные технологии, которые абсолютно безвредны как для здоровья человека, так и для окружающей среды. Более того, если сравнивать эти источники света с традиционными лампами накаливания, они существенно выигрывают по степени "безопасности”, ведь в отличие от последних они не содержат вольфрама.

Светодиодные лампы изготавливают только с цоколем е27

Современные производители предлагают огромный выбор диодных источников света. Они могут быть снабжены разными типами цоколей - от е27 до е14, что позволяет выбрать подходящие варианты для разных светильников. Кроме того, при желании можно выбрать диодные источники света самых разных форм и размеров - в виде свеч или классических "грушек”, поэтому выбрать вариант под конкретный тип светильники несложно.

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