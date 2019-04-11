Доставка грузов Москва Магадан

Магадан, являясь одним из самых отдаленных городов столицы РФ, не имеет железнодорожных путей с континентом. Так, доставка груза из Москвы в Магадан осуществляется самолётом и Ж/Д сообщением. Помимо этого, данныйтариф позволяет комбинированную перевозку несколькими видами транспорта (поездом до Владивостока, а потом морским транспортом в порт).

Стоит отметить, что доставка морским путём осуществляется в течение всего года. Ледоколы, которые сопровождают транспорт, обеспечивают поток. Чтобы процесс погрузки на корабль занял минимальное время, профессионалы перевозят грузы в специальных контейнерах.

Отгрузки контейнеров в Магадан пдают возможность устанавливать груз на железнодорожных платформах, морских судах. Таким образом, можно будет неплохо сэкономить на хранении и доставке из порта автотранспортом. Более того, можно обеспечить максимально возможную безопасность товара, так как каждый контейнер тщательно запечатан. При необходимости, опытные специалисты отправляют продукцию до вашего склада.

Доставка в контейнерах также позволяет работать с грузами, различных размеров и веса. Благодаря высокой прочности и возможности установки на любом транспортном средстве во время перегрузки, они абсолютно незаменимы.

Преимущество погрузки товара в Магадан из Москвы заключается в экономической выгоде. Кроме того, стоит отметить следующие очевидные преимущества обращения в специализированную компанию:

своевременная доставка;

чёткое расписание транспорта;

безопасность;

возможность перевозить товары разных размеров и особенных грузов.

Очевидными преимуществами также характеризуются авиаперелетом в Магадан. В отличие от поезда, даже хрупкие продукты могут перевозиться воздушным транспортом, так как тряска здесь минимальна. И это уже не говоря о высокой скорости. Получателю предоставляются его грузы через 2-3 дня после вылета самолёта из московского аэропорта.

Организовав доставку в Магадан, вам предоставляют следующие: