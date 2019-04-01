Все о женской спортивной обуви

В современных реалиях, когда спорт становится повседневным занятием для все большего количества женщин, вопрос выбора подходящей экипировки становится все более актуальным. Из специальных материалов шьют одежду, подходящую для разных видов спорта, конструируют тренажеры и спортивные снаряды. Но самым важным и приоритетным остается вопрос о выборе подходящей обуви, потому что именно ноги несут наибольшую нагрузку при любой активности тела, а неправильно подобранная обувь может стать причиной травм.

Основные виды женской спортивной обуви

Спортивная обувь, предназначенная для женщин, как правило, отличается от аналогичных позиций, рассчитанных для мужчин. При их моделировании и пошиве учитываются анатомические и физиологические особенности потенциальных покупателей; особенности конкретных занятий, для которых они специализированы. Женские сланцы, тапки, шлепанцы на сайте или в магазине, как правило, представлены в ярких цветах. Это жёлтый, розовый, салатовой, малиновый и т.д., а в мужских моделях такой цветовой ряд не представлен.

Беговые кроссовки

Для такой обуви обычно применяют легкие, но прочные ткани, чтобы нога была надежна зафиксирована и "не болталась" в ботинке. Подошву нередко делают не сплошную, а разграфленную на кусочки так, чтобы при сгибании стопы они органично повторяли движения мышц.

Кроссовки для занятий в спортивном зале

Материал для пошива таких кроссовок должен быть воздухопроницаемым и влагопоглощающим, чтобы нивелировать избыточное потоотделение стопы при занятиях спортом в помещении. Подошвы должны быть упругими и нескользящими.

Кеды

Кеды являются более универсальными. Они прекрасно подойдут и для повседневной носки и для занятия практически любым видом спорта, так как они легкие и гибкие.

Советы по выбору

Лучше отдавать предпочтения более качественной обуви от проверенных производителей. Кроме того, очень важно правильно подобрать размер, чтобы пальцы ног не пострадали от чрезмерного сжатия. Отличная и качественная женская обувь в Marathon.ua. Рекомендуем этот магазин!