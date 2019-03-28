Перетяжка салона автомобиля

Создать комфортный вид в автомобиле довольно просто - для этого автовладельцу предлагается услуга «перетяжка салона». Важно прибегнуть к помощи профессионалов, поскольку невозможно выполнять эти работы самостоятельно, из-за необходимости использования специального оборудования. Перетяжка может быть выполнена с использованием разных материалов, например, в оном стиле, и в сочетании. Нередко можно заменить только часть старого покрытия в виде подголовника, руля или торпеды. Перетяжка может быть выполнена из кожи, ткани или алькантары - по желанию автовладельца. Также можно использовать материалы разных цветов и оттенков, которые подчёркивают стиль автомобиля. Специалисты могут помочь с выбором подходящего варианта.

Независимо от класса транспортного средства, стоимость перетяжки салона будет зависеть от выбранного материала и объёма работ: всей кабины или отдельных атрибутов.

В зависимости от потребностей владельца машины, подбирается подходящий материал. В основном, следующие:

Кожа. Самый известный способ придать салону неотразимый стиль. Кроме того, данный материал устойчив к моющим средствам, не растягивается и отличается высокой прочностью. Возможность использования кожзаменителя. Ткань. Благодаря подбору подходящих цветных тканей, вы можете обновить внутренний дизайн автомобиля и визуально расширить его габариты. Алькантара. Самый не требовательный в использовании материал, наделённый высоким уровнем прочности. Он также мягкий и проводит тепло. Велюр. Намного дешевле, чем кожа и алькантара, но он идеально подходит для средней версии перетяжки салона автомобиля. Вы часто можете выбрать желаемый цвет, а также фактуру материала.

Обновление кабины позволяет не только создать великолепный внешний вид салона автомобиля, но и обладает рядом следующих преимуществ:

замена на более хороший и долговечный материал;

устранение скрипов и улучшение общего комфорта автомобиля;

подчёркивает стиль автомобиля;

экономичный вариант визуального расширения внутренних габаритов машины;

устранение различных дефектов.

Благодаря названным преимуществам, перетяжка является отличным вариантом не только для преобразования предыдущего покрытия, но и для выражения себя в новом дизайне интерьера.