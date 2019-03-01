Плюсы лечения наркозависимости в специализированной клинике

Может ли наркоман самостоятельно обратиться в специализированную клинику? Да, может. Но только один человек из сотни использует эту возможность. В остальных случаях - им нравится текущее состояние дел. Однако наркомания - это зависимость очень серьёзная, потому что конец жизни может наступить в любое время. Независимо от "стажа", который имеет зависимый человек, он все ещё рискует безвозвратно потерять своё здоровье.

Кроме того, это создает огромные проблемы его родным и близким, которым приходится терпеть частые ломки и намерения отказаться от потребления наркотиков. В дополнение к обещаниям, пациент может ударить или убить близкого человека или друга, не отдавая себе отчёта в этом. Если вы устали от страданий, мы рекомендуем вам подать заявку на лечение в наркологическом центре Narmedic.

Государственные учреждения также предлагают услуги избавления от наркозависимости. Но вы не должны обращаться к ним по следующим причинам:

Плохие условия реабилитации. Пациентам может быть предложен курс некачественных антибиотиков, которые могут только уменьшить боль, но не полностью её устранить. И всё это в сочетании с нездоровыми условиями, которые преобладают в учреждениях. В наркологическом центре Narmedic используются собственные программы лечения, чтобы полностью избавить от наркомании;

Проблемы с полицией. Когда пациент поступает в государственную клинику, врачи вносят личную информацию в специальный реестр потребителей наркотиков. Это означает, что даже после удачного выздоровления, человеку придётся посещать полицейский участок и долго выходить из реестра. В центре лечение является анонимным.

Законность деятельности. Эта проблема не связана с государственными больницами. Некоторые частные учреждения действуют без разрешений. Центр Narmedic имеет полный набор лицензий и разрешений на проведение лечебных мероприятий.

Обратившись в наркологический центр Narmedic, пациенту гарантируется успешная физическая и социальная реабилитация. В случае рецидива предлагается дополнительное лечение, без лишних расходов. Если у вас есть вопросы, то вы всегда можете задать их специалистам центра.