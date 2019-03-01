Паралимни – местечко для отдыха на Кипре

Паралимни - это небольшой городок на юго-востоке Кипра, в непосредственной близости от Айя-Напы и Протараса. Однако, в отличие от Айя-Напы, здесь довольно тихо. Паралимни - это место, где вы можете вдоволь насладиться отдыхом с родными. Почитать об отдыхе на этом курорте можно на сайте https://cypruslife.today/cyprus/ayanapa/paralimni.

Главными достопримечательностями Паралимни являются его три храма. Именно они и привлекают многих верующих людей со всего мира.

Поездка на этот курорт является хорошим местом для туристов - свежий воздух и песчаные пляжи гарантируют отличное времяпрепровождение. Есть также замечательные зоны для отдыха и развлечений, поэтому те, кто не был здесь, обязательно должны посетить это приятное место.

Главной достопримечательностью, которая привлекает туристов в Паралимни, являются чистые песчаные пляжи с удобным доступом к морю, о чём было отмечено выше. Здесь вы можете поплавать с детьми, волны в море довольно малы, а дно - мягкое. Муниципальные пляжи оснащены раздевалками, душевыми и уборными, которыми можно пользоваться абсолютно бесплатно. Деньги понадобятся только для того, чтобы арендовать пляжное оборудование.

Вместе с детьми на Паралимни рекомендуется посетить парк развлечений Спидбол Зорбинг. Здесь также существует отличная детская площадка с аттракционами, но, прежде всего, детям нравится зорбинг. Этот вид развлечений представляет собой катание на пластмассовом шаре в бассейне. Очень весело и безопасно данное развлечение для детей всех возрастов. Есть также скамейки и смотровые площадки в парке, где вы можете устроить пикник.

В Паралимни многих туристов привлекает ранчо Moonshine. Владелец разводит лошадей и учит всех желающих кататься, а также предлагает таверну для посетителей. На ранчо вы можете покататься на лошадях и опытные могут ездить на мысе Каво Греко - одном из самых красивых природных достопримечательностей острова. Те, кто хочет погрузиться в атмосферу Кипра полностью, могут посетить поселения ближе к Паралимни, город Протарас и села Деринья, известного своими церквями и фермами клубники.