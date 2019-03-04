Что такое видеонаблюдение и зачем оно нужно

Видеонаблюдение — эффективный способ визуального контроля за объектами. Для организации процесса слежения используются программно-аппаратные комплексы, в состав которых входят камеры, записывающие устройства, мониторы, другие технические средства.

Основной спектр задач, которые решают системы видеонаблюдения

Возможности комплексов визуального слежения делают их незаменимым средством для обеспечения безопасности людей и охраны имущества:

Контроль территории на дистанции.

Автоматическая фиксация событий.

Мгновенное получение информации о происшествии.

Одновременное наблюдение за несколькими объектами.

Устройства не нуждаются в отдыхе и могут работать без перерывов на обед. Они позволяют просматривать значительные по площади территории, не привлекая большого количества сотрудников. А также обеспечивают формирование больших массивов информации, которые могут использоваться в суде.

Существенно расширяют стандартные возможности программно-аппаратных комплексов и облегчают управление видеонаблюдением умные камеры. Приборы оснащены интеллектуальными модулями, которые способны заменить целую команду специально подготовленных людей. Узнать подробнее о таких камерах и их стоимости можно на сайте СмартКонтроль.

Функциональные возможности смарт-систем:

Идентификация лиц по сформированной базе.

Подсчёт посетителей, которые вошли или покинули здание.

Проверка номеров машин по спискам.

Тревожное оповещение при вторжении в охраняемую зону.

Анализ поведения прохожих, идентификация предметов.

Отслеживание траектории движения объектов.

Умное оборудование даёт возможность пользователям мгновенно получать доступ к архивам записей через приложение на смартфоне, через браузер на планшете или ПК. Интеллектуальные комплексы наблюдения действуют по заданным сценариям, издавая тревожный сигнал в ситуациях, которые расцениваются как опасные. Устройства могут определять тип оставленного на подконтрольной территории предмета, реагировать на подозрительное поведение посетителей, проникновение на территорию нежелательных лиц или проезд машин.

Интеллектуальные модули смарт-устройств соотносят полученную информацию с ситуациями, которые записаны в прошивке и передают в систему сигнал для выполнения запрограммированных действий. Например, при попадании в зону наблюдения авто с номером из белого списка, приборы транслируют команду для автоматического поднятия шлагбаума. При появлении на подконтрольной территории нежелательного лица они издают тревожный сигнал. Камеры с фиксацией уровня звука могут отправлять сообщение на пост при разговорах на повышенных тонах.