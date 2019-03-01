Как выбрать замок для входной двери?

Не все потребители уделяют надлежащее внимание выбору замковых механизмов для входных дверей. И очень зря. В конце концов, замок - самый уязвимый элемент двери, а это значит, что безопасность жилища напрямую зависит от его надёжности.

Существует много разных типов замков для входных дверей. Смотрите ассортимент этих механизмов в виртуальном каталоге bitka.com.ua.

Механизмы блокировки делятся на 4 класса безопасности, к которым относятся следующие:

Первый - включает в себя простые устройства, которые легко вывести из строя.

Второй - несколько сложнее, однако, опытный грабитель может справиться с этим, без особых усилий.

Более сложные механизмы, не под силу даже опытным.

Очень надёжные замки. В течение времени, пока грабитель будет возиться с таким замком, у службы безопасности будет достаточно времени, чтобы среагировать на сигнал тревоги и прибыть вовремя.

Многие современные производители предлагают потребителям дверные замки второго или третьего класса.

Кроме того, механизмы классифицируются по степени секретности. Чем больше отмычек можно подобрать для замков, тем меньше будет этот параметр. Наиболее распространённым вариантом является средний уровень.

Кроме того, замки для дверей отличаются по способу установки. Например, навесные варианты очень ненадёжны, и их легко сломать. Накладные замки несколько лучше. Но для входной двери лучше устанавливать врезные замки. Они подходят практически для всех современных конструкций. Максимально защитить объект помогут металлические двери с врезными блокирующими механизмами.

Кроме того, в последние годы немало актуальны и электронные замки. Они являются очень надёжными механизмами. Грабителям они действительно не под силу, поскольку на дверях с внешней стороны нет скважины. Безусловно, стоимость данных устройств является очень высокой, но она полностью компенсируется безопасностью и спокойствием домочадцев.

Выбор замка для двери полностью зависит от потребителей. Желательно выбрать товары от признанных и надежных производителей, чтобы не сомневаться в безопасности своего жилья.