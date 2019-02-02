Как выбрать врача-проктолога

Во многих современных клиниках работают проктологи - мужчины и женщины, что очень важно для стеснительных пациентов.

Обследование проводится в специально оборудованной комнате, где есть отдельная зона для раздевания, диван и кресло для осмотра пациента. Осмотр и консультация проктолога проводится доктором с медсестрой, однако, если присутствие последней смущает пациента, то он всегда может попросить её выйти.

В настоящее время многие люди, обращающихся за консультацией к проктологу, ищут необходимую информацию в интернете. Это очень удобный способ, но, учитывая большой объем информации, присущей всемирной паутине, надо уметь определять действительно значимые вещи, которые помогут вам принять решение.