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Как выбрать врача-проктолога
Во многих современных клиниках работают проктологи - мужчины и женщины, что очень важно для стеснительных пациентов.
Обследование проводится в специально оборудованной комнате, где есть отдельная зона для раздевания, диван и кресло для осмотра пациента. Осмотр и консультация проктолога проводится доктором с медсестрой, однако, если присутствие последней смущает пациента, то он всегда может попросить её выйти.
В настоящее время многие люди, обращающихся за консультацией к проктологу, ищут необходимую информацию в интернете. Это очень удобный способ, но, учитывая большой объем информации, присущей всемирной паутине, надо уметь определять действительно значимые вещи, которые помогут вам принять решение.
- Во-первых, обратите внимание на специализацию доктора. Это имеет большое значение, потому что, ни один врач, не зная основных тонкостей, не сможет установить точный диагноз, и соответственно - назначить правильное лечение.
- Кроме того, надо посмотреть на квалификацию врача проктолога, опыт работы. Каждый специалист в области медицины, время от времени проходит сертификацию, в ходе которой можно определить или подтвердить категорию. Разумеется, с деликатной проблемой желательно довериться врачу высшей категории, имеющему стаж работы свыше десяти лет. Это гарантирует адекватный профессионализм, качество диагностических и терапевтических процедур.
- И ещё один немаловажный аспект, при выборе специалиста-проктолога - это отзывы пациентов из вашего города, которые уже посещали этого врача. В конце концов, квалификация врача гарантируют качество диагностики и лечения, но что же может гарантировать спокойствие, комфорт пациента? Нравится вам это или нет, но многие личные качества доктора, такие как внимание, умение говорить с пациентом, объяснить простым языком о сущности заболевания, особенно диагностику и терапию, являются ключом к успешному взаимодействию между пациентом и врачом. Только среди отзывов остальных пациентов на тематических порталах и можно будет найти эту информацию.