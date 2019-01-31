Путевки в санатории Беларуси

Санатории Беларуси популярны среди жителей СНГ и Европы. Их выбирают за сочетание естественных оздоровительных программ и отдыхом на природе. На территории Беларуси расположено более ста оздоровительных мест. Для желающих купить путевку в санаторий в Минской области мы рекомендуем обратить внимание на санаторий "Юность”.

Оздоровление и отдых: два в одном

"Юность” предлагает не только отдых на природе, но и оздоровительные программы. Санаторий расположен в экологически чистой области Республики на побережье Минского моря, а окружает его нетронутый сосновый лес, что положительно влияет на здоровье человека. Это чистый морской воздух и живописные виды, что позволяет отдохнуть душой и телом. Предлагая все необходимое для лечения сердечных заболеваний, проблем с гинекологией и нервной системой, а невысокие цены позволяют наслаждаться отдыхом не задумываясь о его стоимости.

Чем хорош санаторий "Юность”?

В санатории созданы условия для оздоровления и полноценного отдыха для взрослых и детей. День можете посвятить скандинавской ходьбе, провести время в тренажерном зале или SPA-салоне. А по вечерам проводят специальные развлекательные программы.Также на протяжении дня отдыхающие будут обеспечены полноценным здоровым питанием с обилием лечебных трав и витаминов.

Предлагаются путевки для отдыха с медицинский программой, выходного дня и классические курортные. Можно отправится на оздоровительный отдых в санаторий всей семьей!

Стоимость путевок

Говоря о стоимости отдыха в санатории "Юность” стоит упомянуть крайне демократичные цены от 99 белорусских рублей для граждан Беларуси. В стоимость путевки включено как питание с проживанием, так весь комплекс оздоровительных услуг, в том числе тренажерный зал, бассейн, сауна и SPA-салон.

Отдельно стоит упомянуть широкий перечень медицинских процедур, которые помогут естественным путем избавится от заболеваний, очистить организм от вредных токсинов и войти в тонус. Лечебные процедуры основаны исключительно на натуральных методах лечения. Они включают в себя лекарственные травы, здоровое питание (с витаминами и минерала) и оздоровительные процедуры.

Таким перечнем полезных процедур могут похвастаться далеко не все санатории Беларуси! После оздоровительного отдыха в санатории "Юность” вы буквально сможете ощутить себя другим человеком. Ждем вас!