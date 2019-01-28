Чем полезна керамическая посуда?

Еще много столетий назад наши предки использовали кухонную утварь, изготовленную из глины. Прошедшие годы сделали ее еще больше востребованной и популярной. Она наполняет помещение своеобразной аурой, украшает интерьер и создает уют и тепло в доме. Стол, сервированный такими приборами, превращает обычное поглощение пищи в особенное действо.

Керамика изготавливается из природного материала, который уже много столетий апробирован нашими предками. Это не современные изделия с применением тефлона или алюминия, частички которых, так или иначе, попадают в наш организм и наносят ему ущерб. В современной жизни посуда из глины чаще применяется для хранения продуктов, сервировки стола, чем для приготовления блюд. Однако, к примеру, просто невозможно приготовить вкусное жаркое иди аппетитную кашу в привычной для нас металлической посуде. Так чем полезна керамическая посуда?

Преимущества использования посуды из керамики

эстетична в своей естественной, природной красоте;

такая посуда химически нейтральна. Таким образом, полностью исключается появление канцерогенов при употреблении горячих блюд;

отличается экологичностью – при ее изготовлении используются материал (глина), который не содержит в себе посторонних химических примесей. Таким образом невозможно причинить вред здоровью;

пористая структура изделия может длительное время сохранять продукты без потери их качества;

имеет низкую теплопроводность. Таким образом продолжительное время пища и напитки в керамике сохраняют первоначальную температуру;

отличается высокой прочностью – трение, царапины и прочее ей не страшны.

Если вы планирует провести мероприятие, отметить торжество, то совсем не обязательно тратить деньги на приобретение новой керамики. Более целесообразно обратиться в компанию IRENT (сайт: https://irent.kiev.ua/) и взять необходимое количество посуды из керамики в аренду. Это всегда выгодно и удобно, а главное - быстро. Можно заказать любое необходимое количество посуды. Специалисты фирмы уточнят планируемое меню, порядок смены блюд, количество гостей и помогут подобрать керамику исходя из заданных условий.

Использование красивой и качественной керамической посуды в организации мероприятий, кейтеринга и банкетов это прекрасная возможность создать неповторимую атмосферу и уютную обстановку для всех присутствующих.