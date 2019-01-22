Что такое электромобиль

В недалёком прошлом автомобили с бензиновыми двигателями считались экологичными. А в настоящее время, когда электромобили становятся всё доступнее, а экологическая ситуация в мире с каждым годом всё хуже, становится ясно, что будущее не за дизельными машинами.

Электромобиль - это автомобиль, функционирующий на электричестве, а не на бензине или дизеле. Поскольку стоимость электричества ниже, то пользоваться электромобилем более выгодно. Его можно заряжать от 220-вольтовой розетки. По дороге не нужно искать заправочную станцию, чтобы заправить 5-10 литров.

Столь обширный переход на электромобили в России 2019 непосредственно связан с охраной окружающей среды: при выработке электроэнергии выбрасывается намного меньше углерода, чем при сжигании бензина или дизельного топлива.

Однако, стоит отметить и определённые недостатки электромобилей. К ним относятся следующие:

Основной недостаток данных средств в том, что трудно найти зарядную станцию на дорогах даже в западных странах.

Чтобы зарядить электромобиль в вашем доме, вы должны установить розетку в гараже или отвести кабель снаружи.

Отсутствие зарядных станций, как указано выше, делает невозможным эксплуатацию электромобилей для долгих поездок.

В экстремальных зимних условиях батарея садится быстрее и не обеспечивает достаточную мощность.

Электромобиль не столь мощный, как автомобиль на топливе, и тем самым, он не подходит для вождения в сложных условиях, на бездорожье или для грузоперевозок.

Многих интересует вопрос о том, могут ли электромобили подвергнуться хакерской атаке? Если транспорт работает на электричестве, то не обязательно означает, что он подключен к Интернету. Лишь автомобили, которые могут подключаться к сети: дроны и транспортные средства, оснащенные маршрутизатором и датчиками IoT, подвергаются хакерской атаке.

Все крупные автомобильные компании уже начали производство электромобилей или планирует это в скором времени. Представители данных компаний говорят, что электромобиль - это вид автомобиль будущего.