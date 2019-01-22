Особенности офсетной печати

В настоящее время офсетная печать является наиболее популярным методом печати. Она появилась довольно давно и с каждым днём постепенно улучшается.

Все печатные продукты, изготовленные данным методом, представляют собой высококачественную полноцветную печатную продукцию. При этом расходы не являются столь высокими, а качество всегда - на высоте.

Благодаря высоким визуальным возможностям, а также передаче полутонов и даже мельчайших деталей, офсетная печать является столь востребованным и наиболее популярным методом печати для многих принтеров.

Кроме того, это является одним из немногих методов печати, который не накладывает никаких ограничений на создание оригинального дизайна, благодаря чему можно воссоздать любую дизайнерскую идею на бумаге.

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Можно перечислить следующие очевидные преимущества офсетной печати:

высокое качество готовой печатной продукции - брошюрки, листовки, буклеты и прочие;

печать на различных типах бумаги, картона, винила, наклеек;

доступная цена готового издания, даже при крупных заказах;

довольно высокая скорость печати;

возможность двусторонней печати за один проход.

Каждый заказчик будет удовлетворен качеством печатной продукции и доступной стоимостью итогового издания.

Индивидуальные предприниматели и крупные организации не могут обойтись без печати: без визиток, каталогов, блокнотов, календарей в настоящее время не обойтись. Полиграфическая продукция является обязательным атрибутом фирменного стиля компании, в реализации рекламных и других разнообразных мероприятий.

Метод офсетной печати столь востребован, благодаря своим ещё и следующим положительным особенностям:

высокое качество печати;

экономичное производство большого количества продукции.

обширный спектр материалов для печати.

Возможность использования различных типов послепечатной обработки.

В соответствии с этими преимуществами легко понять, почему большинство полиграфических изделий изготавливаются методом офсетной печати.