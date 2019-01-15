Как лечить жирные волосы?

Жирные волосы доставляют много неудобства, даже если вы не считаете это заболеванием необходимо устранить факторы, которые провоцируют излишнее выделение сальных желез.

Существует несколько вариантов решения данной проблемы, но прежде, чем мы их рассмотрим, необходимо разобраться в самом процессе. Жирная кожа бывает не только в подростковом возрасте, но и у взрослых людей. Жир вырабатывается для защиты кожи головы от неблагоприятных внешних факторов. Если жир вырабатывается в большом количестве, тогда это становится проблемой. Сложно сделать красивую укладку, когда волосы не имеют объема и очень быстро загрязняются. Причиной сильной выработки жира может стать наследственность, неправильное или несбалансированное питание, прием антибиотиков, а также неправильно подобранные средства, резкие перепады температуры, изменение гормонального фона. Чем опасны жирные волосы? Они закупоривают корни, а это может привести к появлению перхоти или выпадению локонов.

Простые советы, для поддержания чистой головы:

Мойте голову при первой необходимости. В шампуне есть активные компоненты, которые очищают волосы от загрязнений.

Покупайте средства без силикона. Если в шампуне есть силикон, он утяжеляет волос и может только ухудшить состояние.

Используйте профессиональные средства по уходу, предназначенные специально для жирных волос. Шампуни, маски, бальзамы и кондиционеры, в основе которых есть натуральные компоненты, вы можете приобрести, перейдя по ссылке https://haircp.com.ua/volosy/specsredstva/. Замечательно подойдет косметика с морскими водорослями, отварами лечебных трав, с крапивой, ромашкой, шалфеем. Правильно подобранная косметика – это залог здоровых и красивых локонов.

Всегда мойте волосы только под теплой водой, а не горячей. Из-за горячей выработка жира только ускорится.

Во время мытья, с помощью шампуня делайте массаж кожи головы, так вы сможете лучше очистить пряди.

Если проблему длительное время не получается устранить, тогда следует обратиться к дерматологу. Врач сможет осмотреть кожу головы через специальный увеличительный аппарат. Возможно, вам придется сдать анализы, чтобы доктор мог точно поставить диагноз и назначить лечение. Очень часто дерматологи советуют принимать витамины, а также назначают специальные средства, которые помогают наладить выработку жира сальными железами. Шампуни с дегтем, также помогают нормировать выработку кожного сала.