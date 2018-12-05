Правильное выращивание подсолнечника: 6 советов

Подсолнечник – одно из самых распространенных растений на территории Украины, имеет стержневые корни, неприхотливое, но все же, есть некоторые нюансы при выращивании. Если на растении появились первые листочки, то при отрицательной температуре начнет развиваться некроз.

Необходимо, чтобы был соблюден севооборот масличных культур. Для подсолнуха это 7-8 лет. Для получения хорошего результата важна хорошая почва, которая будет способствовать укоренению и развитию стержневого корня.

6 основных правил, на которые следует особенно обратить внимание, при посадке подсолнечника:

Подготовить почву к посеву

Обязательно необходимо провести качественную подготовку почвы, чтобы она максимально поспособствовала укоренению и росту растения. Чтобы максимально хорошо проработать почву необходимо использовать качественную технику, а также своевременно проводить технический осмотр агрегатов, и делать замену устаревших или неисправных запчастей. Самые выгодные цены на покупку сельскохозяйственной техники, а также большой ассортимент продукции вы найдете на портале Spider Parts.

Посев

Высевать культуру можно достаточно рано, но все, же не стоит этого делать, если почва не прогрелась. Идеально если земля нагрета больше чем на 8 градусов Цельсия. Обратите особое внимание на качество семян. Если они плохого качеств, тогда надеяться на высокий урожай нет смысла. Во время посева необходимо обеспечить равномерную заделку семян в почву.

Обеспечить отличную всхожесть с 1 га

Если все сделать правильно, она составит 50 000 – 60 000 растений. Междурядья по ширине должны быть 70 см.

Контролировать появление сорняков

Даже небольшое количество сорняков может повлиять на урожайность, и снизить ее на 10-20%. Пропаливать можно как механически, так и химически.

Своевременно и в достаточном количестве вносить удобрения

Чтобы растение хорошо развивалось подсолнух должен получать необходимое количество азота (4-4.5 кг. на центнер). Избыток любого вида удобрений, так же как и нехватка, ухудшит состояние подсолнуха и приведет к уменьшению урожая. Подкармливайте растения бором. Это незаменимый элемент, практически 80% посевов требуют дополнительную подкормку. Нормы предпосевного внесения бора составляют 1,2 кг на 1 га.

Сбор урожая

Вы можете начинать сбор урожая, если его влажность составляет 9-11%. На растении еще есть желтые листочки, при этом корзинка имеет желто-коричневый окрас. Если не собрать урожай своевременно, тогда потери могут составить 5-10%, поскольку корзинка будет сильно высушена.