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Преимущества деревянной мебели
Древесина - безупречный материал для производства мебели. Она всегда приносит тепло и уют, естественность и эстетику для любого жилища.
Конечно, в настоящее время существует много альтернативной мебели: она изготовлена из пластика и заменяет дерево, но она не является настолько экологически безопасной.
В настоящее время деревянная мебель является частым атрибутом во всех помещениях дома: жилые комнаты, кухни, спальни.
Кроме того, такие атрибуты актуальны и в офисах. Важные преимущества, приобретаемые в деревянной мебели - это не только эстетический аспект, но и высокая производительность, благодаря которой древесина считается главным материалом для производства мебели и создания иных уникальных элементов интерьера.
Таким образом, мебель из деревянного массива предоставляет следующие преимущества:
- Естественность и экологичность, поскольку древесина представляет собой гипоаллергенный материал, представленный нам матушкой-природой. Она не выделяет токсичных примесей. Наоборот: природные смолы и масла испаряются и попадают в воздух, и это чрезвычайно полезно для наших организмов. Вот такое "живое" энергетическое пространство создаётся в наших жилищах.
- Атрибуты из древесины известны своей естественной красотой, уникальностью, эксклюзивностью. Дерево можно комбинировать с несколькими элементами из других материалов.
- Еще одна отличительная особенность деревянного гарнитура - долгий срок службы. Даже если другие материалы будут длиться несколько лет, но они не смогут восстановить свой первозданный вид - их невозможно отремонтировать или реставрировать. Ситуация полностью отличается у деревянных атрибутов. Ремонт, устранение трещин, царапин - не требует много времени или усилий, и это значительно увеличит срок службы. Также её поверхность можно периодически полировать и лакировать.
- Если деревянная мебель выполнена с мастерством, она предоставит как эргономичность, так и простоту пользования. Одним из самых важных свойств дерева является то, что оно не проводит тепло и передает температуру, и поэтому многие из подставок по горячее сделаны из него.