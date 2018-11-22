Как стирать кроссовки в стиральной машине?

Сегодня кроссовки являются неотъемлемым атрибутом гардероба каждого из нас. Это именно та самая практичная обувь, без которой не могут обойтись энергичные люди, находящиеся в постоянном движении, привыкшие покорять новые вершины в спорте или абсолютно иных жизненных аспектах. Являясь самой универсальной обувью, они чаще подвергаются различным загрязнениям, так как надеваются в любую погоду и время года. Отбрасывая ежедневный уход в виде протирки и внешней чистки кроссовок, они требуют «генеральной уборки», которая и подразумевает под собой стирку в стиральной машинке.

Что делать чтобы минимизировать риски при стирке?

Стирать кроссовки можно, тщательно соблюдая несколько основных правил:

Осмотрите свою обувь перед стиркой. Если на них находятся приклеенные мелкие детали (например, светоотражатели или значки), вероятнее всего отклеятся, обувь приобретёт не товарный вид, а стиральная машинка и вовсе может прийти в негодность. Извлеките шнурки и положите их порознь стираться во внутрь барабана, так же необходимо извлечь стельки. С подошвы кроссовок, предварительно перед стиркой, с помощью тонкой длинной палочки, удалить песок, грязь и другие застрявшие мелкие элементы. Так же для избегания деформации продукта можно воспользоваться мешком для стирки кроссовок. Если под рукой такого мешка не окажется, подойдёт пара старых полотенец помещённых с кроссовками в барабан, предотвращая их биение. Следует помещать только одну-две пары обуви, во избежание выбивая стекла машинки и неисправность дверцы. Рекомендуемой температурой для стирки является вода в 30-40, так как при ней расклейка склеенных деталей практически невозможна. Не рекомендуется пользоваться функцией «отжим» дабы избежать деформации обуви. Идеальным режимом стирки станет «деликатный», так как именно при нём уменьшаются обороты и хаотичное движение барабана.

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Главное помнить, что производители не рекомендуют автоматическую стирку обуви, и вся ответственность за конечный результат лежит только на ваших плечах, а мы лишь делимся некоторыми советами во избежание плачевного результата. Так же вы сможете выбрать не только удобный для вас способ оплаты но и вариант отправки.