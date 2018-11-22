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Как стирать кроссовки в стиральной машине?

22-11-2018, 15:01 Это интересно
Как стирать кроссовки в стиральной машине?

Сегодня кроссовки являются неотъемлемым атрибутом гардероба каждого из нас. Это именно та самая практичная обувь, без которой не могут обойтись энергичные люди, находящиеся в постоянном движении, привыкшие покорять новые вершины в спорте или абсолютно иных жизненных аспектах. Являясь самой универсальной обувью, они чаще подвергаются различным загрязнениям, так как надеваются в любую погоду и время года. Отбрасывая ежедневный уход в виде протирки и внешней чистки кроссовок, они требуют «генеральной уборки», которая и подразумевает под собой стирку в стиральной машинке.

Что делать чтобы минимизировать риски при стирке?

Стирать кроссовки можно, тщательно соблюдая несколько основных правил:

  1. Осмотрите свою обувь перед стиркой. Если на них находятся приклеенные мелкие детали (например, светоотражатели или значки), вероятнее всего отклеятся, обувь приобретёт не товарный вид, а стиральная машинка и вовсе может прийти в негодность.
  2. Извлеките шнурки и положите их порознь стираться во внутрь барабана, так же необходимо извлечь стельки.
  3. С подошвы кроссовок, предварительно перед стиркой, с помощью тонкой длинной палочки, удалить песок, грязь и другие застрявшие мелкие элементы.
  4. Так же для избегания деформации продукта можно воспользоваться мешком для стирки кроссовок. Если под рукой такого мешка не окажется, подойдёт пара старых полотенец помещённых с кроссовками в барабан, предотвращая их биение.
  5. Следует помещать только одну-две пары обуви, во избежание выбивая стекла машинки и неисправность дверцы.
  6. Рекомендуемой температурой для стирки является вода в 30-40, так как при ней расклейка склеенных деталей практически невозможна.
  7. Не рекомендуется пользоваться функцией «отжим» дабы избежать деформации обуви.
  8. Идеальным режимом стирки станет «деликатный», так как именно при нём уменьшаются обороты и хаотичное движение барабана.

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Главное помнить, что производители не рекомендуют автоматическую стирку обуви, и вся ответственность за конечный результат лежит только на ваших плечах, а мы лишь делимся некоторыми советами во избежание плачевного результата. Так же вы сможете выбрать не только удобный для вас способ оплаты но и вариант отправки.