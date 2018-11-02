Преимущества аренды шатров

Организаторы вечеринок, развлекательных мероприятий, ярмарок и выставок на открытых площадках - должны предоставить посетителям достаточную защиту и безопасность от плохих погодных условий в разное время года - не только от порывов ветра и атмосферных осадков, но и от изнуряющей жары. Поэтому в последние годы немало популярным является такой сервис, как аренда шатров. Специализированные компании, которые предоставляют такие услуги для своей целевой аудитории, используют различные материалы и устройства, предназначенные для комфорта и безопасности пользователей.

Основой конструкции шатра является каркас из полых металлических труб, на которых растягивается полотно. Поскольку проводимые мероприятия различаются масштабностью, лучше такие шатры не покупать, а арендовать. Например, можно обратиться в компанию, представленную на сайте https://didzher.com/arenda-shatrov. Менеджеры с готовностью подберут для вас подходящие установки, в зависимости от вашего мероприятия, количества посетителей и прочих факторов.

Кроме того, аренда шатров с «Диджер Эффект» имеет следующие очевидные преимущества:

Быстрая сборка и разборка позволят вам как можно скорее установить шатёр.

База для укрепления не требуется, шатёр может быть расположен в любом месте, например, в парках или в лесу.

Неожиданное ухудшение погоды не будет мешать празднованию.

В холодное время года здесь можно установить обогреватели, а в жару - кондиционеры.

Не существует ограничений по размеру - в шатрах может разместиться любое количество людей.

Территория огорожена от посторонних лиц.

Площадь этих шатров позволяет вам установить сцену, любую мебель и освещение.

Характеристики технологии позволяют устанавливать окна и двери в удобных местах.

Надёжное крепление гарантирует безопасность.

Различные цвета помогают достичь интересных дизайнерских решений - в соответствии с тематикой мероприятия.

Возможность рекламы на стенах шатра.

Многие компании предпочитают арендовать палатки для отдыха, организовывать их для летних кафе, выставок и концертов. Эти практичные установки имеют много преимуществ и презентабельный вид.