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Дизайн квартир: особенности и советы
Время постоянно диктует те или иные модные течения, и мир интерьера не исключение. Сегодня, дизайнеры разрабатывая дизайн квартир применяют последние разработки декора и технологий. Посмотрите как создают дизайн квартир в privat-designe.com.ua, студия интерьера Приват использует нестандартные приемыв разработке своих проектов.
Ещё вчера важным атрибутом была признана большая стенка, которая заполнялась хрусталём, а также шкафы в потолок и расписные ковры на стенах. Сейчас такой дизайн имеет архаичный вид, потому человек, который не разбирается в стилях, никогда не выберет такое направление.
Особенности интерьера - дизайн квартир
Новый дизайн квартир лаконичен и краток. В понятии краткость выражается буквально всё. Краткость интерьера – это возможность выразить свою идею путём использования минимального количества средств. К средствам относятся объекты, цвета, стилевое направление.
Не так давно большинство людей отдавало предпочтение эклектике. Это слово пользовалось популярностью в дизайне. Кто не мечтал об эклектике в своём интерьере?
Эклектика – это смешивание нескольких направлений, но многие воспринимали это очень буквально, что привело к некоторому нагромождению. Именно поэтому было признано, что в недостаточно хороших руках эклектика – значит отсутствие стиля как такового. Сейчас квартиры принято оформлять в едином стиле.
Стили современности, пользующиеся спросом в дизайне квартир
Удачный стиль может быть даже помпадур, но только в том случае, если он применён к месту.
В маленькой квартире не допустимо использование столь популярного классического стиля, так как она не отличается большими габаритами и установка колонн будет не совсем разумным решением.
Для небольшой квартиры подойдёт стиль контемпорари. Дословно он переводится как универсальный, современный. В маленьких квартирах часто используется именно такой стиль.
А его особенности можно представить так:
- Высокая функциональность и возможность менять единицы интерьера.
- Возможность проводить деление комнат за счёт перегородок.
Стиль лофт – ещё одно новомодное направление, которое пришло к нам с запада. Голые стены с кирпичами и потолки, грубая штукатурка, среди которых расположены предметы быта – такое решение не каждому по душе, но выглядит оно очень креативно.
Современный дизайн квартиры в стиле лофт подразумевает применение следующих деталей:
- Отсутствие перегородок.
- Различные фактуры стен.
- Пол с досками.
- Вентиляционные трубы.
Таким образом, решать то, как будет устроена ваша квартира, только вам. Так что не бойтесь экспериментировать и создавать что-то новое, оригинальное, комфортное для себя.