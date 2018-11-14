Дизайн квартир: особенности и советы

Время постоянно диктует те или иные модные течения, и мир интерьера не исключение. Сегодня, дизайнеры разрабатывая дизайн квартир применяют последние разработки декора и технологий. Посмотрите как создают дизайн квартир в privat-designe.com.ua, студия интерьера Приват использует нестандартные приемыв разработке своих проектов.

Ещё вчера важным атрибутом была признана большая стенка, которая заполнялась хрусталём, а также шкафы в потолок и расписные ковры на стенах. Сейчас такой дизайн имеет архаичный вид, потому человек, который не разбирается в стилях, никогда не выберет такое направление.

Особенности интерьера - дизайн квартир

Новый дизайн квартир лаконичен и краток. В понятии краткость выражается буквально всё. Краткость интерьера – это возможность выразить свою идею путём использования минимального количества средств. К средствам относятся объекты, цвета, стилевое направление.

Не так давно большинство людей отдавало предпочтение эклектике. Это слово пользовалось популярностью в дизайне. Кто не мечтал об эклектике в своём интерьере?

Эклектика – это смешивание нескольких направлений, но многие воспринимали это очень буквально, что привело к некоторому нагромождению. Именно поэтому было признано, что в недостаточно хороших руках эклектика – значит отсутствие стиля как такового. Сейчас квартиры принято оформлять в едином стиле.

Стили современности, пользующиеся спросом в дизайне квартир

Удачный стиль может быть даже помпадур, но только в том случае, если он применён к месту.

В маленькой квартире не допустимо использование столь популярного классического стиля, так как она не отличается большими габаритами и установка колонн будет не совсем разумным решением.

Для небольшой квартиры подойдёт стиль контемпорари. Дословно он переводится как универсальный, современный. В маленьких квартирах часто используется именно такой стиль.

А его особенности можно представить так:

Высокая функциональность и возможность менять единицы интерьера.

Возможность проводить деление комнат за счёт перегородок.

Стиль лофт – ещё одно новомодное направление, которое пришло к нам с запада. Голые стены с кирпичами и потолки, грубая штукатурка, среди которых расположены предметы быта – такое решение не каждому по душе, но выглядит оно очень креативно.

Современный дизайн квартиры в стиле лофт подразумевает применение следующих деталей:

Отсутствие перегородок.

Различные фактуры стен.

Пол с досками.

Вентиляционные трубы.

Таким образом, решать то, как будет устроена ваша квартира, только вам. Так что не бойтесь экспериментировать и создавать что-то новое, оригинальное, комфортное для себя.