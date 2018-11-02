Преимущества автоломбардов

Автоломбарды - это недорогой способ получить деньги, с умеренной процентной ставкой, без риска. Минимальные документы и требования к заемщикам, гибкие платежные системы, отсутствие судебных санкций за невозврат - всё это очень привлекательно для потенциальных заёмщиков. 80% клиентов автоломбардов в Казахстане являются активными деловыми людьми. Основными причинами обращения в данные организации являются расходы на развитие бизнеса, семью и ипотечные кредиты.

Типичным залогом здесь является иномарка, которая не старше семи лет, а отечественный автомобиль - 5 лет. Вы можете получить неплохую сумму за неугнанный автомобиль, находящийся в хорошем состоянии. Стоимость непосредственно зависит от модели, марки и состояния. Требования к ТС значительно различаются, компании-новички более лояльны к своим заемщикам, и готовы принять автомобили даже в сравнительно плохом состоянии - но не краденные и работающие, не битые.

У автоломбарда в Казахстане есть много преимуществ: согласие супруга не нужно, кредитоспособность не спрашивается, нет надобности для демонстрации страхования. Требуются лишь следующие документы: паспорт, ПТС, свидетельство о регистрации. Следует знать, что вы можете получить несколько кредитов для разных автомобилей.

В настоящее время имеются две основные формы для получения денег под залог авто.

Первый вариант - это классический ломбард. Автомобиль остаётся на стоянке ломбарда. Если ваша работа состоит в перевозках, поездках - вы не сможете зарабатывать. Зато - вы получите большую сумму денег в течение получаса, задолженность погашать можно будет частично, с рассрочкой, и самое главное - ваш автомобиль будет в безопасности от краж.

Второй метод новее. Фактически, это стандартный банковский кредит, который подтверждается не справкой с места работы, а личной собственностью. Большим преимуществом здесь является возможность сохранить автомобиль для себя, и только техпаспорт остается в ломбарде. Остальное, минусы - например, будет меньшая сумма от рыночной стоимости или высокая процентная ставка.

Например, в Алматы вы можете обращаться на сайте http://astcredit.kz/, где представлен автоломбард «AST Кредит» в Казахстане. Здесь представлен автоломбард, предоставляющий право сохранения своего авто. Связаться с ними можно по контактным данным, указанным на сайте.