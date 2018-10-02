Живые и искусственные цветы в интерьере

Комнатные растения способны создать поистине элегантный интерьер. Они, как известно, бывают живыми или искусственными. Но когда последние выполняют чисто декоративную функцию, живые поддерживают приятный микроклимат в помещении и очищают воздух от загрязняющих веществ и токсинов. В любом случае, растения в интерьере приносят ощущение тепла, мира и хорошего настроения. Но, разумеется, если они правильно подобраны. Поэтому - перед покупкой, вы можете проконсультироваться с компетентными флористами, либо смотреть рекомендации в интернете, на тематических форумах.

В любом случае растения следует выбирать в соответствии с размером, дизайном интерьера, оттенками и общей концепцией комнаты и условиями, которые требуются для определённых типов комнатных растений.

Для них вы можете выделить небольшие столы или отдельные полки, кроме привычных мест на подоконниках. А растения в крупных ёмкостях будут уместны на полу.

В последние годы крупные растения, элегантно свисающие с полок или по стенам, стали очень популярными. Они невероятно привлекательные.

Кроме того, сами горшки должны гармонично вписаться в интерьер. Если стены в вашей комнате покрыты обоями с большим ярким рисунком, вы можете подобрать крупные цветы, однако, горшки для них должны быть сдержанными. Традиционные цветочные ёмкости подходят для классического интерьера, а для стиля минимализма следует выбрать горшок с кубической формой. Зеленые толстолистные нецветущие растения в простых горшках будут удачно гармонировать в скандинавском интерьере.

Если в прошлом искусственные цветы были связаны с моветоном и полной безвкусицей, то в настоящее время всё изменилось. Раньше они были сделаны из дешевых материалов и выглядели очень неестественными. А нынешние - практически неотличимы от живых, а иногда они выглядят еще более естественными.

Если вы не знаете, сколько времени вам нужно, чтобы заботиться о живых растениях - поливать, опрыскивать, пересаживать, подкармливать - то можете приобрести искусственные. Тем более - они очень высокого качества. Уход за ними заключается лишь в вытирании влажной тканью, время от времени.