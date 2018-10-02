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Солнечная электростанция «под ключ»

Вчера, 07:17 Это интересно
Солнечная электростанция «под ключ»

Установка солнечных панелей может быть выполнена практически везде - не только на крыше и фасаде, но и где-нибудь отдельно. Специализированная компания в Украине Jouleзанимается установкой солнечных электростанций, на основании требований и рекомендаций изготовителей оборудования.

Производительность солнечных панелей сильно варьируется: от подключения отдельных электроприборов к поставке электроэнергии в города.

Фотовольтаические модули наиболее часто используются для зарядки и эксплуатации смартфонов и прочих девайсов, в том числе и крупных промышленных солнечных электростанций, являющиеся источниками энергии для различных предприятий и даже городов в целом.

Данный вид панелей считаются простейшими и наименее дорогостоящими вариантами для дома и промышленности. Кроме того, они являются одним из наиболее перспективных источников энергии для промышленного и бытового применения.

Все виды солнечных электростанций предлагают своим владельцам наиболее очевидные преимущества, к которым относятся следующие:

  • Автономия и независимость. Данные виды панелей предоставляют частичную или полную автономию и независимость от поставщика энергии.
  • Возврат вложений в течение максимум семи лет, с возможностью получения «зеленого тарифа» с подключением к курсу гривны/евро. Поэтому, можете не беспокоиться о больших расходах - они себя компенсируют, как за несколько лет, так и перечисляемыми преимуществами.
  • Стоимость объекта. Значительно повышает ценность (капитализацию) имущества и современное дополнение к дизайну жилища.
  • Безопасность использования. Безопасное, надежное и малообслуживаемое оборудование с ожидаемой продолжительностью пользования до 30 лет
  • Защита от чрезвычайных ситуаций, от аварийных остановок и перенапряжения.
  • Экологически чистая энергия.
  • Система функционирует в бесшумном режиме. В системах на солнечном источнике нет движущихся узлов, генерация энергии бесшумна.
  • Масштабируемость системы и возможность постепенного увеличения или изменения системы в дальнейшем.