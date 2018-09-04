Как нужно подготовиться к арт-вечеринке

Большинству художников сложно прославиться, стать известными и востребованными. Чтобы заявить о себе, можно провести рекламную компанию, создать свои группы в социальных сетях, а можно проводить интересные арт-вечеринки от «Artyshockclub»

Данное понятие появилось совсем недавно, и о таких вечеринках до последнего времени мало кто знал. Суть их состоит в том, чтобы научить посетителей рисовать и приобщить их к миру искусства. Для этого всем участникам мероприятия раздают холсты и профессиональные краски и кисти.

Посетители учатся рисовать, профессиональные художники помогают им в этом. Они учат их, как получать разные оттенки, как держать кисть, как играть с тенями и прочее. После вечеринки каждый посетитель может забрать свою картину, повесить её в квартире, доме или офисе, подарить кому-нибудь.

Такие вечеринки помогают найти много новых знакомых. Некоторым посетителям может настолько понравиться рисовать, что они обязательно запишутся на курсы по рисованию и откроют для себя новое увлечение. Для художников такие вечеринки - это отличный способ заявить о себе, найти спонсоров, найти учеников в свою школу по рисованию. Кроме этого, именно на арт-вечеринках можно выгодно продать свои картины.

Чтобы правильно подготовиться к вечеринке, в первую очередь необходимо арендовать просторное помещение. Если у художника есть свой дом с просторной гостиной, то можно использовать именно его. Обязательно нужно выслать гостям приглашения со временем и местом проведения вечера.

Далее, если это нужно составляют меню. Гостей обязательно нужно угостить лёгкими закусками, салатами и десертами. При этом готовить праздничный стол не нужно, вечеринка не должна превращаться в застолье. В качестве напитков могут подаваться прохладительные напитки, можно устроить чаепитие. Часто художники устраивают дегустацию вина. Этот напиток помогает людям расслабиться, он поднимает настроение и раскрепощает.

Обязательно нужно украсить помещение, на стенах должны находиться картины художника. Нужно подготовить несколько мольбертов и холстов, краски, палитры и кисты для всех участников. Обязательно в комнате должен быть диван и несколько стульев, стол. Стоит позаботиться о хорошем освещении.