Без чего аграриям было бы тяжело

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Для чего же предназначен такой прибор? Он поможет каждому аграрию наилучшим образом провести экспресс-измерения влажности проб собранного складируемого урожая. Он получает показатели не только с зерна, но и с зернобобовых, а также масленичных культур. Важно, что такой аппарат может произвести замеры даже с также продуктов переработки перечисленных ранее продуктов. Все результаты, которые вычисляет прибор, выводятся на LCD-дисплей, информация преподносится в процентах веса. Можно отметить и диапазон, в котором производится измерение, для продуктов зерновых и зернобобовых этот диапазон составляет от 8 и до 35%. Если же говорить о масличных культурах, то здесь вы увидите другие цифры, а именно от 5 до 25%. Продолжая рассказывать о таком удобном приспособлении, нужно сказать и о том, что такое изобретение может автоматически производитькомпенсацию разницы температур влагомера, который производит измерения, а также и окружающей среды. Очень удобно и то, что такой аппарат автоматически усредняет результат исследования. Если возникает такая потребность, вы можете внести поправки к шкале, по которой и производите свои измерения, при этом вы можете учесть результат, который был получен в связи с применением метода печной сушки. Мы можем отметить высокую точность полученного результата, а также и широкий диапазон измерений, что производит такой влагомер. Вы всегда сможете подстроить заводские калибровки, а цифровой дисплей покажет полученный результат с точностью до одной десятой процента.