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Интернет-зоомагазин ZooComplex в Украине
Уход за домашними животными иногда требует столько же времени и сил, сколько за собственными детьми. Покупка продуктов для питомцев в последние годы не проблема. Кто-то для этого ходит на рынок, некоторые приобретают специальные продукты в супермаркетах, или в зоомагазинах. Любимцу дома всегда нужно что-то новое - игрушки, туалетные принадлежности, специальные лежанки и, конечно же, вкусный и питательный корм.
В настоящее время самый важный доступ к большому количеству информации возможен, благодаря Интернету. Для изучения продуктов для животных вы можете посетить веб-сайт производителя, прочитать рекомендации. А если есть какие-либо вопросы - то можете обсудить их с экспертами на форумах. В розничных зоомагазинах обычно вы можете получать информацию только в рекламных целях - продавцы заинтересованы в продаже своих товаров. Поэтому, они не являются достоверными источниками.
Каковы преимущества покупки зоотоваров в интернет-магазине, как например, в zoocomplex.com.uaв Украине? Можно отметить следующие:
- обширный ассортимент продуктов всех видов: сухая пища, мягкие продукты, различные консервы, супы. Также предлагаются редкие виды витаминов и кормовых добавок. В розничных магазинах нет столь широкого спектра;
- наличие исключительных дефицитных продуктов: если зоомагазин не находится в пределах досягаемости, вы можете оформить индивидуальный заказ;
- удобство поиска и выбора продуктов в виртуальных каталогах;
- цены ниже, чем в розничной торговле, потому что владельцы онлайн-магазина не платят аренду за помещения, коммунальные службы и прочее. Кроме того, интернет-магазины товаров домашних животных часто работают напрямую с производителями, без посредников.
- 24-часовой доступ к веб-порталу. Заказ может быть выполнен в любое время, в том числе ночью;
- оперативная доставка продуктов питания для животных позволяет сэкономить время и силы;
- онлайн-зоомагазины предлагают регулярные скидки, бонусы, подарки для постоянных заказчиков;
- возможность оплаты заказа любым удобным способом - наличными и по карточке.