Спортивные секции для детей: как выбрать?

Для каждого родителя на первом месте всегда стоит здоровье их ребенка. Вот почему многие из них отводят детей в спортивные секции в очень юном возрасте. Чтобы ваш ребенок мог извлечь пользу от занятий спортом, следует знать, в каком возрасте и в какую секцию лучше отводить. Важно, чтобы занятия нравились ребёнку - иначе от них не будет пользы. Есть ещё немало других функций и критериев, на которые следует обратить внимание, выбирая спортивные секции для детей в Святошинском районе.

Некоторые родители уже задумываются об этом, когда их дети достигают трехлетнего возраста. Конечно, существует потребность в специальных школах, но помните, что костно-мышечная система формируются только в возрасте 5 лет. Поэтому, делая большие физические усилия, может возникнуть искривление позвоночника в очень раннем возрасте. Кроме того, следует принимать во внимание и определенные физиологические особенности организма ребенка в разном возрасте. Например, в очень раннем возрасте требуется большая гибкость, а в более старшем - нужно будет развивать выносливость.

Прежде чем отвести своего ребёнка в спортивную секцию, вы должны трезво оценить его способности и на этом основании выбрать приемлемый вариант. Например, если ваш малыш индивидуалист, в нём ярко выражены лидерские качества, и все свои цели он может достигать сам - то лучшим решением ля него будут индивидуальные виды спорта. Например, к ним относятся борьба, легкая атлетика, плавание, езда на велосипеде и прочие - одним словом, всё, что не является командной игрой.

Если же ваше чадо чувствует себя в безопасности в команде - то лучше их отдать на футбол, хоккей, баскетбол и другие виды спорта. Напомним, что для волейбола и баскетбола предпочтителен высокий рост.

И обязательно прислушивайтесь к мнению ребёнка. иначе не получится достичь никаких результатов. Если вашему малышу нравится теннис, то запишите его именно туда, даже если вы видите в нём футболиста.

Доверяйте своему ребенку и предоставьте ему возможность самому выбрать себе любимое занятие. И обязательно, после посещений, спрашивайте, как у него дела, нравится ли ему тренер или другие обучающиеся. Если он приходит с занятий утомлённым, то лучше перевести его в другую секцию.