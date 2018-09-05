Снегоуборщики электрические

В последние годы для уборки снега используют специальные снегоуборщики. Они очень удобные, практичные, гибкие и, прежде всего, недорогие. Практически каждый человек может позволить себе этот электрический снегоуборщик. Он состоит из корпуса, двигателя и ковша. Последний со шнеком всасывает снежную массу и рассеивает ее по бокам, полностью очищая путь.

Снегоочиститель работает с электричеством. Поэтому не придётся тратить деньги на бензин. Это прекрасный агрегат для очистки частной территории от снега. И если вам нужно убирать снег там, где нет электросети, то можете приобрести аккумуляторную модель. Его заряда будет достаточно, чтобы работать.

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Как и в случае любой техники, у снегоочистителя есть свои положительные характеристики, к которым относятся следующие: