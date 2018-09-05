Широкий выбор полок для обуви от компании plastic-shop.in.ua

Трудности рационального планирования свободного пространства считаются достаточно распространенными. После приобретения квартиры или дома, жилая площадь заставляется новой мебелью, техникой, а размер помещения остается прежним. В конечном итоге, вещи преобладают над людьми, вынуждая придумывать новые способы хранения.

Внешний вид прихожей создает первое впечатление на человека. Узкое помещение с нагроможденной обувью – не лучший вариант для опрятного хозяина или хозяйки. Разумеется, большое количество обуви требует грамотного распределения. Наилучшим решением для этого будет покупка полок для обуви от компании Plastic-Shop. Удобная подставка под обувь – это не роскошь или прихоть, а необходимость для любой прихожей.

Полки для обуви

Сегодня изобилие мебельной фурнитуры дает возможность подобрать любую модель, которая гармонично будет соответствовать дизайну и оформлению комнаты. Мебель может быть из пластика, металла, древесины, неподвижной или оснащенной выдвижным механизмом. Оптимальным вариантом будет покупка многоярусной полки. Изделие отлично расположится в любом шкафу, позволяя компактно поместить большой объем обуви.

Каталог нашего интернет-магазина содержит только качественные подставки из пластика для обуви украинского и турецкого изготовления. Широкий ассортимент цветовых расцветок способствует выбора подходящей модели под любой интерьер. Мебель не требует особого ухода, достаточно протереть изделие влажной тряпкой. У нас представлена мебель по доступным ценам, которые значительно ниже, чем другие виды полок для обуви. Компания работает напрямую с производителем, исключая посреднические наценки и предоставляя гарантию качества от завода.

Полки для обуви из высококачественного пластика долговечны, практичны в эксплуатации, не боятся влаги. Если вам надоела старая модель, вы можете легко заменить ее на новую, тем более, что низкая стоимость позволяет это сделать.

Приобрести функциональную и эстетичную полку для обуви можно, оформив заявку на сайте plastic-shop.in.ua либо позвонив по указанным номерам телефона. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам, которые предоставят бесплатную консультацию. Доставка продукции возможна по всей территории Украины благодаря проверенным транспортным компаниям.

Источник: https://plastic-shop.in.ua/tovaryi-dlya-doma/inventar-dlya-doma/plastikovaya-mebel-dlya-xraneniya-veshhej/polki/obuvnyie-polki/