Лечение рака груди в Израиле при помощи холода

Криотерапия – один из новых и крайне перспективных приемов лечения ряда онкологических заболеваний. При этом специалисты могут уничтожать атипичные клетки с помощью холода, а не удалять орган или его часть. В онкомедицине Израиля нынче используют также ряд других максимально эффективных способов терапии опухолей молочных желез.

В израильской клинике удалось излечить опухоли путем вымораживания

Воздействие низких температур помогает устранить патологическую ткань, имеющую определенную плотность, и при этом избегать ликвидации обычных тканей либо всего органа целиком. Никакие ткани, нормальные либо с поражением, не способны выстоять при столь тяжелых условиях. Из-за впрыскивания жидкого азота возникают кристаллы, которые разрывают мембраны раковой ткани, вызывая ее гибель. Затем в процесс вступают лейкоциты, очищающие тело от погибших элементов.

В ходе криотерапии специалисты вводят в орган с поражением раковой опухолью иглу и впрыскивает внутрь жидкий азот (его температура - минус 196 C). Сформировавшийся шар льда удаляет расположенные вблизи элементы рака без вреда для затронутой патологией части тела и без болевых ощущений для человека.

Благодаря инновационной технике удается уничтожить атипичные структуры холодом - и это вместо того, чтоб удалять часть органа, рассказывает Е. Соломонов, доктор, который в первый раз на территории Израиля выполнил хирургическое вмешательство такого рода. Данная техника способна заменять хирургию хотя бы в некоторых ситуациях. Замороженные участки достаточно компактны, из-за чего вред для организма незначителен. Инновационный метод позволяет очищать печень (или другой орган) от клеток рака.

Исследования доказали: после такой терапии иммунитет восстанавливается сам, ликвидируя остаточные элементы рака. Методика раньше была испытана на пациентах с опухолями молочных желез, почек, а на территории Израиля она впервые была применена для лечения рака печени. Такой тип опухолей считают опасным для пациентов, непростым в излечении.

До начала терапии специалисты удаляют участки раковой опухоли, а оставшиеся зоны вымораживают для ликвидации метастазирования. В более легких ситуациях оперируют без наркоза, надрезов, а прооперированного можно выписать спустя считанные часы после вмешательства. Однако надо удостовериться, что заболевание не возвратилось, для этого периодически необходимо бывать на МРТ.

Как еще инновации применяют для лечения рака груди в Израиле

Лечение рака груди в израильских клиниках часто проводится с применением новаторских технологий, последних разработок в области онкомедицины,

Подбирая конкретную программу лечения рака груди, женщина может вместе с доктором определить самый оптимальный для нее метод. Для успешного избавления от опухолей груди в израильских клиниках нынче очень важна онкоплатическая хирургия, совмещающая приемы антираковой медицины с пластической хирургией (конкретно – реконструкция груди).

Хирурги израильских клиник при проведении операции всегда стараются усранить нездоровый участок тканей, чтобы полностью исключить вероятность возврата болезни.

Крайне важно, что врачи стараются максимально сохранить грудь, ведь это является ключевым моментом для женщин. Онкопластическая хирургия позволяет добиться самых лучших итогов в лечении, облегчить моральную травму.

В запущенных случаях после мастэктомии при лечении опухолей груди назначаются также гормонотерапия, химиотерапия или сеансы радиотерапии. На начальном этапе курс лечения продолжается от 2 до 3 недель, а при более поздних стадиях - до двух месяцев.

Специалисты также прибегают к технологии электромагнитного выявления клеток, склонных трансформироваться в патологические (между нормальной тканью и устранённой опухолью). Как уже было сказано, в Израиле внедряют инновационный способ ликвидации опухолей замораживанием. Больницы обладают своими научными центрами, взаимодействуют с передовыми медицинскими институциями других стран, что дает воспользоваться всеми инновационными приемами клинической практики.

Новейшие способы таргетной медицины при лечении в Израиле включают влияние на атипичные структуры посредством:

блокаторов рецептора HER-2;

блокаторами опухолевого ангиогенеза;

альтернативных схем таргетной терапии, применяемых в сочетании со средствами гормональной терапии.

Важно отметить, что официальные цены на лечение рака груди в Израиле при этом остаются на приемлемом для большинства пациентов уровне.