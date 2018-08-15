Какой вирус способен помочь в лечении рака мозга?

Лечение рака мозга за рубежом в наше время связано с внедрением все новых способов терапии. Одна из новаторских методик при борьбе с опухолями такой локализации – это использование генетически модифицированного полиовируса PVSRIPO для излечения наиболее опасной разновидности опухоли в мозге - глиобластомы.

Особое вещество помогает преодолеть глиобластому

Генетически измененный полиовирус PVSRIPO вводят внутрь опухоли посредством тоненькой трубочки. Такое вещество уничтожает атипичные структуры, повышает активность иммунитета человека, не причиняя никакого ущерба организму. Средство было разработано сотрудниками университета США, материалы об этом публиковались в профильном издании.

В экспериментальной работе приняло участие 165 человек, имеющих возвратную форму глиобластомы. Участников разбили на 2 группы: 61 пациент проходил терапию с применением вируса, еще 104 человека лечили стандартными методами, отметили ученые.

Итоги продемонстрировали: при использовании полиовирусов 21 % пациентов прожили больше 3 лет. Но из второй группы зафиксировано лишь 4% с таковым эффектом. У 2 человек произошел рецидив. Благодаря PVSRIPO удалось достичь лучших показателей.

Глиобластома – наиболее частая и коварная разновидность рака головного мозга. Зачастую к ней нет генетической склонности. В борьбе с такой болезнью используют оперативное лечение, химиопрепараты, радиотерапию.

Особенности и инновации в лечении рака мозга за рубежом

Рак мозга подлежит разным способам терапии, у лучших зарубежных специалистов имеется обширный опыт, чтоб решить, в каком случае актуальнее операция, а в каком следует отдать предпочтение радиотерапии или иным методикам. Основа в борьбе с раком мозга – хирургия. Опухоли иссекают по границе с обычными тканями, чтобы предупреждать их последующий рост, развитие метастазирования, при этом не нарушать функций мозга — срезы должны быть безупречны.

Современные израильские центры пользуются рядом высокотехнологических научно-технических достижений в сфере радиотерапии и диагностирования.

Как отмечают сотрудники организации Амсалем медикал, за границей успех лечебных процедур обеспечивают обширный опыт и отличный уровень подготовки врачей, а также использование максимально прогрессивных методик лечения опухолей данной локализации: стереотактической радиотерапии, радиохирургии Гамма-нож, Кибер-нож, то есть инновационных техник, дающих возможность ликвидировать опухоль без оперирования, трепанации. Также тут используется радиохирургия короткими курсами, что помогает разрушить саму опухоль и отменяет необходимость проведения операции.

Стереотактическая радиохирургия в Израиле считается одной из важнейших разновидностей радиотерапии. Это главный и рекомендуемый специалистами метод, если у больного в мозге есть зоны, которые нельзя оперировать. Он состоит в разовом облучении значительной порцией ионизирующего излучения опухоли в спинном либо головном мозге. В ряде ситуаций такая радиохирургия в израильских больницах используется с целью устранения остаточных атипичных процессов.

Нейрохирургические вмешательства при лечении рака мозга в Израиле проводят с использованием роботизированных устройств (к примеру, Mazor), особых нейро-микроскопов. Задание данной аппаратуры — помощь врачу в устранении образования, сбережении структур с их функциональными особенностями, а также целостности сосудов.

Рак мозга зачастую лечат посредством операции (она включает несколько стадий, причем первая – это краниотомия, трепанация, в буквальном переводе — вскрытие черепа). В ходе такой процедуры удаляют часть кости черепа с кожей над ней (костный лоскут). После осуществляют главный этап вмешательства – устраняют саму опухоль, позже костный лоскут помещают на прежнее место.

Для того, чтоб предотвратить значительные осложнения после операции, рак мозга может быть прооперирован с использованием местной анестезии. Доктор беседует с оперируемым, а тот по его просьбе двигает той или иной конечностью. Если обнаруживаются трудности, врач может остановить воздействие на конкретный участок.

Такие операции проводят преимущественно при первичных опухолях данной локализации. При вторичных опухолях к оперативному вмешательству обращаются, если в мозге существует отдельный очаг поражения. Но зачастую для лечения метастазирования в мозге операций не осуществляют — риск таких вмешательств превышает пользу от них. Узнать больше о лечении опухолей мозга вы можете на странице https://www.amsalemmedicalcenter.org/рак_мозга.