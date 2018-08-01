Письменные столы в интерьере детской комнаты

При выборе письменного стола, вам необходимо сосредоточиться на потребностях человека, который будет их использовать. Если вы планируете проводить здесь масштабные работы (рисунки, чертежи), тогда вы должны обратить внимание на большие модели с широкими рабочими поверхностями. Если вы хотите организовать хранение оборудования, которое есть у вас в больших количествах, основное внимание уделяется ящикам и полкам. Также обратите внимание на интерьер комнаты, в которой будет размещен этот атрибут мебели, письменные столы не только украшают офисы, но и детские комнаты, мастерские, рабочие кабинеты в доме.

Независимо от цели, для которой этот предмет мебели был приобретен, он должен соответствовать общепринятым стандартам. Они обеспечивают правильную регулировку рук, занимают необходимое расстояние от бумаге или монитора. Как человек работает за столом - влияет на его здоровье. Особенно важно выбрать правильный размер для студентов и маленьких детей, которые учатся развивать навыки моторики, с помощью рисования или создания фигурок из пластилина. Должны быть соблюдены следующие требования:

Длина рабочей зоны не должна быть меньше одного метра.

На столешнице обязательно должно быть рабочее место для удобства рук.

Глубина стола не должна быть меньше 50 сантиметров.

Что касается высоты письменного стола - она выбирается индивидуально, в зависимости от роста пользователя. Сидя на стуле, следует измерить расстояние от пола до нижнего конца грудины, где находится последнее ребро. Если ребенку приобретается стол на несколько лет, то вы можете купить оригинальный дизайнерский атрибут с регулируемыми по высоте ножками.

В традиционных моделях справа находятся ящики. Если у вас есть много вещей, то можете выбрать модели стола с ящиками с обеих сторон. Если стол планируется установить у стены, то над ним следует повесить и полки для книг и другие атрибутов, создающих стиль интерьера.

Выбирая письменный стол, лучше отдавать предпочтение деревянным атрибутам, поскольку они самые надежные и качественные. Но пластиковые столы - самые непрактичные и не прослужат долго.