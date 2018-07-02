Стабилизированный мох в интерьере

Стабилизированный мох в последние годы является достаточно популярным атрибутом дизайна в интерьере, и не зря, потому что с его помощью вы можете создавать необычные дизайнерские проекты. Декоративный мох украшает стены, потолки, арки и прочие поверхности помещений. Кроме того, из него создают всевозможные атрибуты декора и даже картины.

Дело в том, что декоративный мох может быть окрашен в разные цвета. Схема оттенков настолько обширна, что вы можете воплощать даже самые смелые дизайнерские решения. При надлежащем уходе цвет не будет затемнен на протяжении нескольких лет. Без сомнения, приятно получить в подарок почти вечный сувенир или украсить вашу стену зеленью, которая не исчезнет во время вашего отсутствия.

Стабилизированный мох зарекомендовал себя не только в жилых комнатах, но и в коммерческий помещениях. Многие компании украшают свои офисы этой непритязательной системой. Знаки, лозунги и фирменные логотипы во многих фирмах сделаны из норвежского мха. Более того, в интерьере отелей и заведений общественного питания такой мох тоже прекрасно подходит.

Гостиную дизайнеры также любят украшать искусственным мхом. В этой комнате можно действительно проявить свою фантазию. Наиболее распространено - это украшение стен целыми пластинами стабилизированного мха. Для этого используют специальные плиты со спорами мха, позволяющие создать зеленую стену.

Преимущества посадки со стабилизированным мхом включают следующее:

Низкий вес плит.

Структура не требует грунтовки.

Не требует полива.

Он чувствует себя хорошо и без солнечного света.

Обладает свойствами звукоизоляции.

В дополнение к зеленым панелям, помещение может быть украшено любыми декоративными атрибутами, картинами или моховыми панелями.

Стоит отметить что, стабилизированный мох купить киев вы можете в специализированных магазинах и даже в интернете. Установить его можете и в спальне - здесь он выглядит очень гармонично. Зеленый цвет успокаивает, как известно многим. Возникает ощущение, что мы находимся на природе, и даже в лесах Норвегии. Разместить его можно где угодно - но подальше от обогревателей, иначе он высохнет.

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