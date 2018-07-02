Как выбрать термос для чая

Современные термосы не сильно отличаются от своих предшественников, изготовленных более столетия назад. Принцип поддержания температуры аналогичен первому устройству, а колбочка в цилиндрическом корпусе, которая содержит теплоизоляцию под вакуумом, в современных условиях состоит из хрупкого пищевого стекла или металла - что делает их все более популярными. Металл состоит из двух слоев - внутреннего (покрывающего поверхность контейнера) и внешнего (который образует прочную защитную оболочку сосуда).

В настоящее время в продаже представлен обширный ассортимент различных товаров. Достаточно просто запутаться в этом многообразии, и поэтому необходимо заранее ознакомиться с основными особенностями.

В первую очередь, обращайте внимание на материал, из которого сделан термос для чая:

Если внутри термоса имеется стеклянная колба, устройство закрывается пробкой. Жидкость вытекает из термос-бутылки, при наклоне, поэтому она не подходит для длительных поездок. Тем не менее, в этом термосе неплохо будет заваривать травяной чай, и заварку можно легко смыть со стеклянных стенок.

Крышка для термоса с металлической колбой имеет более высокую герметичность и надежность, и является отличным компаньоном для длительных поездок.

Если в термосе установлена двойная металлическая колба, этот прибор будет хранить тепло значительно дольше, но он более тяжелый.

Термос в которой наливают чай и иные горячие напитки, обычно имеет узкое горлышко, закрытое пробкой. В некоторых моделях пробка имеет специальный клапан, через который напиток можно свободно влить в чашку.

Компактное и простое в использовании устройство «для чая» завоевывает сердца спортивных людей, а также любителей активного отдыха.

Также немало актуальны термосы с помпой. Из этого прибора напитки выливаются в чашку через встроенную помпочку на крышке. Содержимое контейнера остается горячим достаточно долго, риск пролить напиток практически отсутствует.

Единственный минус - довольно большой объем (не меньше трех литров). Но он поможет большой семье, отправиться на пикник, пляж.

В общем, высококачественное стандартное устройство сохраняет напиток, при температуре 65-70 градусов в течение суток.